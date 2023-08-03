中大改組｜法案委員會明第3度開會　段崇智稱因病　繼續缺席

中大改組爭議聲不斷，雖然多名立法會議員點名要求中大校長段崇智出席立法會相關法案委員會會議，甚至有議員醞釀以動用特權法查中大管理，逼使段崇智現身。不過，立法會網頁顯示，明日（4日）的法案委員會第三次會議，出席名單仍未見段崇智。



而上次會議以常務副校長身份與會的陳金樑，明天將以署理校長身份出席法案委員會會議。中大發言人則回應指，校長於 8 月 3日接受醫療程序，並按醫生建議於8 月4日休假。有關醫療程序於校長8 月1日接獲校董會主席有關立法會草案委員會的邀請通知前已安排，並就此向主席提交證明文件。署理校長將代表大學管理層出席草案委員會會議並提出對草案的建議。



7月28日，立法會《2023年香港中文大學(修訂)條例草案》委員會會議。（梁鵬威攝）

立法會《2023 年香港中文大學(修訂)條例草案》委員會明日召開第3次會議，根據立法會網頁顯示，中大出席人士名單包括，校董會主席查逸超、校董會副主席陳德霖、署理校長陳金樑、校董會副秘書長黃陳慰冰。

翻查過去兩次會議出席名單，中大均是派出他們4人為代表，惟第1次會議時，陳金樑亦是以署理校長身份出席。至於上次，即第2次會議期間，查逸超則指有透過秘書處聯絡段崇智，但段崇智有事未能出席會議。

管浩鳴。（管浩鳴Facebook）

議員要求校方交代段崇智去向

對於段崇智明天仍不出席法案委員會會議，法案委員會委員、擬提出動用《立法會(權力及特權)條例》徹查中大管治的選委界立法會議員管浩鳴質疑，段崇智是否因有公務在身而不在港，派出副校長以署理校長身份代為出席會議，冀陳金樑在明日會議上交代中大管治的細節。

他又稱，如段崇智不出席只是為「避」，是難以接受，明日會促請校方交代段崇智的去向。