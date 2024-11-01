萬聖節｜蕭澤頤巡視蘭桂坊　稱閉路電視及人流點算系統助評估風險

周四（31日）是萬聖節，港九多地都有大大小小的慶祝活動，中環蘭桂坊尤其熱鬧，人流較去年多。 警務處處長蕭澤頤晚上到蘭桂坊視察，指現場秩序井然，又指最近在蘭桂坊安裝50支了閉路電視及加入「人流點算系統」，認為確實有助到警方作出更準確的風險評估，強調不涉侵害私隱問題。



蕭澤頤指出，閉路電視及「人流點算系統」有助警方掌握人流較密的區域，在作出風險評估後進行疏導等工作，暫時認為相關安排順利，又指通常會用於比較大型的活動，以便更有效地做好人流管制，最終目的是希望市民安全，開開心心度過節日。

▼10月31日萬聖節 蘭桂芳熱鬧▼



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強調只拍攝公眾地方 不涉侵害私隱

對於私隱問題，蕭澤頤稱，基本上所有私人地方會被遮蔽，完全合情、合法、合理。再加上市民如果是守法，他覺得完全不需要擔心。他強調，市民不用擔心私隱會受侵害，因為閉路電視是拍攝公眾地方。

▼10月31日萬聖節尖沙咀現人潮▼

