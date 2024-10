36歲前港姐冠軍張名雅(Carat)在2016年與律師男友蔡錦豪(Joe)結婚,婚後育有7歲的大仔蔡浚鏗(Mario)和6歲的細仔蔡俊軒(Milo)。張名雅與TVB結束10年賓主關係後,轉做KOL,趁住萬聖節張名雅大曬性感Look,中女狀態Fit到漏!

張名雅。

張名雅以低胸長裙打扮,誠意十足,露出迷人長腿。(葉志明攝)

張名雅分享短片,片中她以火辣內衣打扮示人,大騷豐滿身材,白白滑滑吸睛度一百分!張名雅掀開眼罩,表情非常誘人。張名雅鼓勵大家無論心情如何,都要照顧打扮自己,她發文道:「No matter how you feel, get up, dress up and show up」。

張名雅性感Look!(IG@caratcheung)

張名雅性感Look!(IG@caratcheung)