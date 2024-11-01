梁振英三度談土地開發　強調要計成本：尤其要考慮政府財政能力

全國政協副主席、前特首梁振英針對香港本地開發再度發文，強調需要計算成本，特別是現時面對財政收支問題，「由儉轉奢易，由奢轉儉難」。



梁振英在11月1日第三度發文談論土地開發，強調要考慮政府財政能力。（資料圖片/廖雁雄攝）

梁振英上周表示，如果土地供過於求，樓價大跌，就會衍生負資產、金融和政府財政問題，強調要量化需要，開發新區要有預算。

特首李家超周二（10月29日）回應時，強調政府必須掌握土地供應主導權，否則土地主導權落入利益藩籬的控制下，並不符合市民和香港的利益。李家超強調造地和供應是兩回事，正如有多餘錢可以放在銀行，不一定要花光。

梁振英周三（10月30日）回應指：「如果土地和房屋供應、以及供應前的開發是愈多愈好，而且不計成本，是不是應該在地圖上再劃多幾個填海區？」質疑判斷填海區數量「多幾個和少幾個」的根據在哪裡。

梁振英強調，大家都有共同理想如讓市民住大一些，但亦要看現實，因為開發土地要錢。（資料圖片/蘇煒然攝）

想市民「住大些」 但仍要看現實「因為都要錢」

梁振英連日談論土地議題，引來政界及社會討論，而他今日（11月1日）再度發文，解釋他的憂慮。梁振英強調，大家都有共同理想，例如人均面積大一些，發展密度低一些，市民負擔輕一些，資助房屋多一些，但所有理想都要現實，「因為都要錢」，尤其要考慮政府的財政能力。

他舉例指，如果在新發展區採用低密度規劃，要增加同樣的人口和住戶，就需要開發更多土地，也就是需要數多開發成本。同時，每平方呎用公共資源開發的土地，賣出的價錢就較低。

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若低密度開發 成本增加售價亦較低

他以上星期截標的沙田小瀝源地皮為例，指該地的該地皮土地面積6.08萬平方呎，可建樓面面積30.42萬平方呎，地積比只有5倍。

該地皮由華懋以10.21億元中標，每平方呎樓面地價3,357元，雖然屬市場估值內，但較今年7月新地中標的同區地皮，每平方呎樓面地價低約15%。

「地圖上劃的圈圈線線不是免費的」

梁振英說，土地開發成本高昂，而賣地亦是政府其中一個主要收入來源，因此要全面思慮，「因為地圖上劃的圈圈線線不是免費的」。他總結說：「由儉轉奢易，由奢轉儉難。有盈餘的年頭，大家要政府派錢花錢；連續幾年赤字，要像英國一樣，大幅加稅嗎？」