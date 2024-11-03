高才通｜孫玉菡：能適應香港高物價的必是人才　未能適應者可離開

勞工及福利局局長孫玉菡表示，政府可透過「高才通」計劃，引入高薪、高學歷人才來港發展，促進疫後經濟復甦。不過，他指香港物價相當高，如能適應，必然是人才，若未能適應亦可以離開。



勞工及福利局局長孫玉菡。（黃浩謙攝）

餘下任期「多做工夫」處理隱蔽長者

孫玉菡出席電台節目時亦談及去年推出、支援劏房戶的「社區客廳試行計劃」。他說劏房空間小，短期內可找較寬敞地方，為劏房戶提供生活空間，長遠仍需要加建公屋。他亦指若要更快看到計劃成效，可由商界提供地方，經非政府機構營運，由政府出資。

安老政策方面，孫玉菡希望透過醫社合作和收集數據，及早介入尋找隱蔽長者等問題，透露會於餘下任期「多做工夫」。至於跨境安老，孫玉菡認為長者可先北上「試住」，了解是否適合自己，同時政府亦需檢視有關醫療資助等問題。