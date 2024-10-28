修訂後密閉空間工作守則下月底生效　孫玉菡視察地盤　籲僱主跟從

勞工及福利局局長孫玉菡及勞工處副處長（職業安全及健康）馮浩賢今日（28日）到建築地盤實地視察，了解地盤採取的「安全智慧工地」系統相關措施。孫玉菡呼籲密閉空間工作的僱主，須跟從修訂後的《密閉空間工作的安全與健康工作守則》。



近年本港接連發生涉及沙井的工業意外，勞工處早前修訂《密閉空間工作的安全與健康工作守則》，將於今年11月30日生效。修訂後的《工作守則》有實務指引和技術性資料，並加強要求東主或承建商須採用科技設備，在整段工作期間於密閉空間的出入口拍攝影片，監督相關人員在執行和遵守安全控制措施的情況。

孫玉菡及馮浩賢今日到建築地盤實地視察，渠務署助理署長李偉文向他們講解了地盤採取的「安全智慧工地」系統相關措施。

孫玉菡表示，政府積極推動業界提供更安全的工作環境，包括推動建造業界廣泛應用「安全智慧工地」系統，利用科技將在密閉空間出入口拍攝的影片、密閉空間內進行的連續空氣監測數據傳送到中央管理平台，有助管理人員實時監察，並可因應緊急情況迅速啓動撤離及救援程序。

孫玉菡呼籲密閉空間工作的東主及承建商，須跟從修訂後的《工作守則》的實務指引，做足安全措施和加強監督，預防意外發生；工人亦須提高安全意識，時刻保持警惕，在工作時保障自身安全，愛惜生命，愛惜家人。

孫玉菡重申，僱主僱員同樣有責任保障工人的職安健，又表示政府會繼續結合立法與執法、教育與培訓，以及宣傳推廣，以確保工地安全。

勞工處表示，未來會繼續進行針對密閉空間工作的工地的巡查執法行動，若發現有違反職安健法例的情況，會即時嚴厲執法，不會預先給予警告。