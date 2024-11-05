孫東訪多倫多大學促加強與港研發合作　晤港青：香港是發展理想地

創新科技及工業局局長孫東加拿大多倫多時間4日（多倫多時間）展開在當地訪問行程，到訪多倫多大學，參觀該校應用科學與工程學院的分析及人工智能工程中心，並與校方高層會晤，孫東鼓勵該大學與香港的大學合作參與InnoHK創新香港研發平台，加強國際間的研發合作。他與在當地香港青年交流時，指壯大人才庫對香港創科發展至為重要，香港正是讓年輕人發展事業的理想目的地，鼓勵香港青年把握無限機遇。



創新科技及工業局局長孫東（左二）十一月四日（多倫多時間）訪問多倫多大學應用科學與工程學院的分析及人工智能工程中心，與學院院長Christopher Yip教授（右一）和署理協理副校長David Wolfe教授（右二）會面。（政府新聞處）

孫東參觀多倫多大學應用科學與工程學院的分析及人工智能工程中心，並與學院院長Christopher Yip教授和署理協理副校長David Wolfe教授會面，聽取該中心的最新發展和轉化科研成果的介紹。該中心聯繫大學和產業，將人工智能和數據分析的最新進展轉化為技術，應用於先進製造以至人類健康等的領域。該中心團隊也為產業環境中的高階數據分析項目提供指導。孫東鼓勵該大學與香港的大學合作參與InnoHK創新香港研發平台，加強國際間的研發合作。

創新科技及工業局局長孫東教授（左二）十一月四日（多倫多時間）在多倫多到訪創科樞紐MaRS園區，聽取該園區在培育創科生態系統的成功經驗。（政府新聞處）

較早前，孫東到訪創科樞紐MaRS園區，並與園區行政總裁Alison Nankivell會面，聽取該園區在培育創科生態系統的成功經驗。該園區位於多倫多市中心，鄰近重點大學和醫院，聚焦培育清潔科技和生命科學等深科技產業。MaRS園區作為北美最大的城市創新中心支援1 200間企業，為園區內企業提供直接支援，建立創新社群，以及推動採用嶄新的解決方案 。

創新科技及工業局局長孫東教授（右）十一月四日（多倫多時間）在多倫多訪問一間在北美提供倉儲和配送服務的初創公司。（政府新聞處）

創新科技及工業局局長孫東教授（前排中）十一月四日（多倫多時間）在多倫多參與港加商會（多倫多分會）舉辦的交流晚宴，與在多倫多就讀和就業的香港青年交流，了解他們在加拿大的學習和工作生活情況。（政府新聞處）

孫東又訪問一間在北美提供倉儲和配送服務的初創公司。該企業建立一套智能平台，可自動處理訂單和實時更新庫存量，並操作機械穿梭車自動化處理貨存，以減省整體物流和配送服務的成本。此外，他參與港加商會（多倫多分會）交流晚宴，與在多倫多就讀和就業的香港青年交流，了解他們在加拿大的學習和工作生活情況，孫東指出壯大人才庫對香港創科發展至為重要，香港正是讓年輕人發展事業的理想目的地，鼓勵香港青年把握無限機遇。