港澳辦副主任周霽：適時推出挺港惠港政策　支持各部門持續研究

港澳辦主任夏寶龍周五（8日）在深圳會見本港商界的前夕，副主任周霽今天（5日）在上海出席投資香港推介大會，表明支持各部門持續研究挺港惠港政策，並會適時推出。他又引述香港在全球競爭力的排名，大讚香港商機、發展潛力無限。



周霽表示今年以來行政長官李家超帶領特區政府，以及香港社會各界拼經濟、謀發展、惠民生，各方面呈現出勃勃生機（資料圖片/新華社）

香港得到國際充分肯定和高度評價

周霽在上海出席特區政府舉辦的「2024投資香港推介大會-上海專場」，致辭時表示今年以來行政長官李家超帶領特區政府，以及香港社會各界拼經濟、謀發展、惠民生，各方面呈現出勃勃生機，並展現新氣象，香港經濟總量不斷增加，對外經貿持續提升，資本市場充滿活力，形容成績亦得到國際社會充分肯定和高度評價。

周霽說香港在上海舉辦投資推介大會，很多企業家紛紛報名，再次證明香港始終是企業投資的沃土，資本青睞的熱土，人才聚集的高地。（資料圖片/中共河南省委政法委相片）

香港是企業投資的沃土

他說，香港重新成為全球最自由經濟體的首位、投資環境首位，而在全球金融指數，香港亦回歸三甲，香港在全球最具競爭力排名中排第5，這一系列成績及事實，證明香港商機無限，發展潛力無限。而今次香港在上海舉辦投資推介大會，很多企業家紛紛報名，再次證明香港始終是企業投資的沃土，資本青睞的熱土，人才聚集的高地。

周霽表示支持各部門持續研究並適時推出挺港、惠港政策，支持上海香港深度合作。

適時推出挺港惠港政策

周霽說，上海是國家改革開放前沿陣地和排頭兵，與香港經濟相融、發展相通，而且歷史淵源深厚，交流合作深入，這些年來兩地合作均取得豐碩成果，現時有數十萬香港居民在上海生活、工作和學習，而上海亦有200多家企業在香港上市。他形容特區政府藉進博會的東風，舉辦投資香港推介會是恰逢其時，同時是特區政府主動融入國家大局的擔當及主動作為，也進一步豐富滬港合作的內涵。

周霽表示上海和香港同為中國連接國際國內兩個市場的橋頭堡，亦是雙循環的集合地，共同承擔國家對外開放的歷史重任，港澳辦將支持香港發揮好獨特功能作用，也支持各部門持續研究並適時推出挺港、惠港政策，支持上海香港深度合作。