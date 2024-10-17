施政報告2024｜港澳辦：反映出強烈改革意識　體現李家超責任擔當

【施政報告2024/施政報告/施政報告懶人包】港澳辦在今日（17日）微信公眾號發表「港澳平」署名文章，評論行政長官李家超昨日（16日）宣讀的任內第三份施政報告，指李提出一系列新思路新舉措，反映出強烈的改革意識。文章更指有媒體關注到施政報告提及「改革」逾四十次，指很多評論指出施政報告響應了中共三中全會進一步深化改革的要求，回應了社會各界以改革謀發展的期盼，展現出特區政府革新求變的決心和魄力。



文章形容，從這份施政報告的豐富內容和各方面的熱列反應中，可以感受到特區政府銳意改革、奮發進取、造福民眾的堅定信念和堅實行動。並引述許多人稱，施政報告體現出李家超事不避難的責任擔當。



李家超在施政報告中提出鞏固提升本港航運中心的措施（盧翊銘攝）

響應三中全會深化改革要求 回應社會期盼

文章指，李家超在參選時已明確提出「必須有變革精神」，就任後帶領新一屆政府扎實推進各項改革。今次施政報告中更鮮明提出「不斷求進、自我革新」、「識變、求變、守正創新，靈活應對挑戰和機遇」，強調「改革只有進行時間，沒有完成時」。文章又指，他系統闡釋其改革理念，提出一系列新思路新舉措，反映出強烈的改革意識。文章更指有媒體關注到施政報告提及「改革」逾四十次，指很多評論指出施政報告響應了中共三中全會進一步深化改革的要求，回應了社會各界以改革謀發展的期盼，展現出特區政府革新求變的決心和魄力。

港澳辦發表署名文章評論李家超最新一份施政報告（網上圖片）

文章重點介紹了施政報告重點，指報告緊密對接國家發展戰略，緊扣香港發展定位，重點在於鞏固提升國際金融、航運、貿易中心地位，因地制宜發展新質生產力，打造國際高端人才集聚高地，促進文化體育旅遊融合發展、推動多元經濟，推動北部都會區發展引擎、深化大灣區合作等部署，大力發掘經濟新增長點，充分體現發揮「一國兩制」制度優勢及香港獨特功能作用的自覺和更有力行動。如在金融方面強化全球最大離岸人民幣業務樞紐地位，利用香港黃金進出口量位居全球前列的有利條件積極打造國際黃金交易中心。在航運方面加速綠色航運中心建設，建立大宗商品交易生態圈。在貿易方面建造高增值供應鏈服務中心，吸引更多海內外企業到香港建立總部或分部。香港社會普遍認為，施政報告以宏觀視野審視全局，對香港未來發展的謀篇佈局方向明確、路徑清晰、舉措到位，針對性、集成性、前瞻性強，與過去兩份施政報告所提政策舉措連貫互補，為不斷增強香港發展動能提供了重要指引和遵循。

施政報告提出有序取締劏房。（社協提供）

提出「簡樸房」有序解決「劏房」此老大難問題

就任兩年多來，李家超和新一屆特區政府一直將「惠民生、添幸福」作為施政的重中之重。這份施政報告繼續聚焦造地建屋、交通運輸、醫療衛生、扶貧助弱、青年發展、勞工支援等民生困難提出許多實際有力的措施。特別是對於市民廣泛關注的房屋問題，在透過增加公營房屋用地、推出「簡約公屋」等方式有效縮短公屋輪候時間的基礎上，進一步提出以立法方式製定住宅樓宇分間單位出租制度，推動所有住宅樓宇分間單位改建成符合標準的「簡樸房」，穩定有序解決「劏房」這個老大難問題，得到市民充分肯定。許多人士都表示，施政報告在民生痛點難點問題上作出許多突破，有「心」更有「行」，體現出李家超和新一屆特區政府以民為本的真摯情懷和事不避難的責任擔當。

最後，文章稱相信，港社會各界團結一致，以實際行動全力支持特區政府依法施政，「齊改革同發展惠民生建未來」，美好願景必將變為輝煌現實！

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