港澳辦：香港要當好「改革試驗田」　預告惠港措施將繼續推出

港澳辦今天（6日）發表署名「港澳平」的文章，提到今年以來，中央根據港澳需要接連推出措施，包括擴大自由行、提高港澳入境內地旅客免稅額度，京港、滬港高鐵動臥列車啟航，贈送香港一對大熊貓等，預告更多惠港惠澳政策措施將繼續推出。



文章說，高興地看到香港、澳門政府正團結帶領社會各界，以鮮明的改革理念，積極穩妥推進各領域改革，成效不斷顯現，相信港澳積極把握國家賦予的獨特地位和功能作用，發揮高度國際化、市場化、法治化等優勢，當好改革試驗田、開放橋頭堡，必將乘勢而上、揚帆奮楫，創造更加美好的未來。



文章以「中國號巨輪劈波斬浪 香港澳門揚帆奮楫」為題，提到國家發展態勢持續向上向好，2024年上半年GDP增長達到5%，增速居世界主要經濟體前列，反映國家經濟韌性強、潛力大、活力足，具有強大生產能力、廣闊創新空間、超大規模市場、完善的基礎設施，「人們也再次看到， 恰恰是那些唱衰中國的謬論崩潰了、見頂了、失敗了！」

文章又說，今年以來中央根據港澳的需要，接連推出促進金融市場互聯互通、跨境資金便利化、深化金融合作的六項政策舉措，以及六項便民利企出入境管理政策，包括擴大自由行、為非中國籍港澳永久性居民簽發來往內地通行證，提高港澳入境內地旅客免稅額度，京港、滬港夕發朝至高鐵動臥列車啟航，贈送香港一對大熊貓等，預告「接下來，更多惠港惠澳政策措施還將繼續推出。」

文章說高興地看到香港、澳門特區政府正團結帶領社會各界乘三中全會東風，以鮮明的改革理念，積極穩妥推進各領域改革，成效不斷顯現，並引述最近國際上一些機構發表的報告顯示，香港國際金融中心排名重登全球三甲、營商環境成熟度晉身全球十佳、IPO集資額回升全球第四，澳門蟬聯「最佳亞洲會議城市」 ，形容港澳一張張「金字招牌」更加閃亮，港澳經濟日益「活起來」、「火起來」。

文章表示相信港澳積極把握國家賦予的獨特地位和功能作用，發揮高度國際化、市場化、法治化等優勢，「當好改革試驗田、開放橋頭堡，必將乘勢而上、揚帆奮楫」，共襄強國建設、民族覆興偉業，實現港澳更大發展。