鄧炳強：應變反駁隊精神長存公務員團隊　對內對外講好香港故事

《施政報告》提及公職人員履職時須恪守《維護國家安全條例》，保安局局長鄧炳強認為，指引是為讓國安思想「入腦」而非「懲罰為本」。



被問及會否成立應變小組，加強宣傳以免社會被「寬大處理國安案件」的思想誤導，鄧炳強指「應變反駁隊精神長存公務員團隊」，對內對外都會講好香港故事。



公務員履職須恪守《國安條例》 鄧炳強：目的是改思維

《2024施政報告》指出，明年上半年將推指引，說明公職人員如何在履職時，恪守《維護國家安全條例》的要求。立法會保安事務委員會今日（5日）開會，吳傑莊關注恪守要求的具體範疇，並詢問公職人員如行為不符要求，會否影響升遷。

鄧炳強回應，國安條例已列明，「凡香港特區的法律授予任何人任何職能，該職能須理解為包括維護國家安全的責任」。如公職人員在理解執行上有困難，局方會用淺顯直白的語言詳細介紹。惟他又指，指引的目的是改變公務員思維，令國安思想「入腦」，不是「懲罰為本」。

律政司副司長張國鈞聯同身兼「應急反駁隊」隊長的保安局局長鄧炳強，1月31日主動在政府總部會見傳媒。（資料圖片/蘇煒然攝）

鄧炳強指反駁隊精神長存

陳曼琪議員指近日香港有一個「大謬誤」，即有人士指香港要「寬大處理國安案件」以保持開放、多元的形象。陳斥「完全係謬誤、偽命題，違背法治」，詢問當局會否設立推廣國安的應變小組，透過宣傳讓社會不受誤導。

鄧炳強回應稱，除非法例規定要在時限內追溯責任，若非，任何時候如有證據，都會作出檢控。他又指，23條立法期間已成立「應變反駁隊」，反駁網絡針對23條立法的抹黑。他形容，對內，「反駁隊精神將長存公務員團隊」，向市民講好香港故事。對外，特首、司長等官員去不同的地方訪問，講述香港實際情況，且邀請記者等人士來港，相信外界終會明白香港「係幾咁自由」。