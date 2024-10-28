鄧炳強：公職人員國安指引以淺白言辭舉例　望協助理解、絕非懲罰

《施政報告》提出，保安局明年上半年發布指引，說明公職人員履職時如何恪守《維護國家安全條例》。局長鄧炳強今日（28日)表示，部分公職人員未必掌握如何在日常工作中維護國家安全，指引將配以淺白言辭和例子協助他們理解，又說指引未有訂立罰則。

政府將增設的反恐「三層防範機制」，鄧炳強說目的是加強預防，不認同會與現有專責組架床疊屋。



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保安局局長鄧炳強今表示，《維護國家安全條例》今年3月立法，對很多公職人員而言是新事物，未必掌握在日常工作如何體現。他表示正在草擬的指引，會用比較淺白的言辭舉例，協助公職人員理解。鄧炳強舉例採購儀器時，要考慮到一旦香港被外國制裁，可能無法取得部分零部件，因此採購時要多加考慮。

鄧炳強又表示，指引適用於所有職級的公職人員，但與部分工種，例如是屋宇維修，相關性未必太大。他強調指引是協助、指導同事在維護國安時如何做得更好，「目標絕對不是懲罰」，因此指引未有設立罰則。

增設三層防範機制 不認同架床疊床

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施政報告又提出設立「三層防範機制」加強本土反恐工作，鄧炳強說不會與2018年成立的「跨部門反恐專責組」架床疊屋，只會更有效率和效果。他說現時反恐工作由執法部門主導，因應現時國際恐怖襲擊形勢，需要加強預防，加強行政長官對整體反恐策略的「指導性」。

他透露新機制下的「行政長官反恐督導組」至少每年開會一次，「保安局局長反恐統籌組」則至少每半年開一次會，轄下的跨部門工作小組將涵蓋情報收集、科技應用、出入境管控等。由於會議內容涉及反恐工作，將不會對外公開。

特首：安全和發展是鳥之兩翼 鄧：盡在不言中

被問到這份施政報告，涉及國家安全的篇幅較往年少，鄧炳強認為要閱讀整體的報告內容，不能單以字數衡量。他又引述行政長官李家超，說安全和發展是鳥之兩翼，鄧炳強認為是「盡在不言中」。