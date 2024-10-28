反修例案檢控劃線？　鄧炳強：違法事情合法化　五年未起訴非不公

2019年反修例事件中，約6000名被捕人士至今未被起訴，有意見提出希望政府「劃線」，不再檢控被捕人。保安局局長鄧炳強認為是「將非法事情合法化」，除非法例規定有檢控時間，否則「劃線」有違法治精神和原則。

部分涉案人士被捕至今五年仍未獲審訊，鄧炳強否認是不公平，認為警方需要時間取證，例如逐格檢視閉路電視片段，「我幾時有證據，我咪幾時去拉你」。他又舉例部份人犯法後，「走咗佬20年，番嚟我哋都會一樣拘捕佢，呢個就係法治嘅精神」。



保安局局長鄧炳強不認同就檢控反修例案件被捕者「劃線」。(譚曉彤攝)

前運輸及房屋局局長張炳良早前建議，為檢控反修例被捕者「劃線」，不再檢控。律政司司長林定國接受多間媒體訪問表示，律政司承諾不會檢控並不符合法治原則，又說6000名被捕者能正常生活，不受案件影響。

保安局局長鄧炳強今（28日）表示認同林定國的說法，認為法治精神是當有足夠證據就提出檢控，除非法例列明檢控時效。對於有人提出「劃線」的建議，他認為「呢個係將非法事情合法化，我覺得呢個不符法治原則，非法就係非法」。

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反修例被捕者五年未被檢控 鄧炳強：我幾時有證據，咪幾時去拉你

反修例事件至今五年，部分被捕人仍未審訊，鄧炳強不同意是不公平，「如果我明知有證據，知道你係邊個，我特登唔去拉你，我等下先，鍾意先拉你，咁呢個就梗係唔啱，但係我地要時間去取證，係合理嘅」。他舉例稱2019年「郁下幾百人出嚟暴動」，警方要逐部閉路電視，逐格片段去辨認涉案人士，十分花時間。

呢個（檢控）時間唔在於幾多年，有啲人犯咗法，離開咗香港，走咗佬20年，番嚟我地都會一樣拘捕佢，呢個就係法治精神。 保安局局長鄧炳強

鄧炳強未有透露6000名被捕人的案件調查進度，他說會就着每宗案件檢視證據，如果足夠就會提出檢控。

反修例事件五周年，有6000名涉案者未被起訴。（資料圖片）

鄧：被捕但未檢控人士仍有自由

律政司司長林定國在訪問中又表示，被捕但未被檢控的人士仍享有一般人所享有的自由，能夠升學、工作、旅遊。鄧炳強同樣說被捕人士能「繼續佢嘅生活」，有出入境等自由。但如果一個人曾經犯法，警方憑證據去拘捕是「天經地義」，不能說成違法被捕而令他不享有自由。