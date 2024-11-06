美國大選｜林健鋒：香港應靜觀其變見招拆招　宜做好本份招商引資

美國大選點票仍在進行中，捲土重來的共和黨候選人特朗普似勝券在握。行政會議成員、經民聯商界立法會議員林健鋒，不覺得政權更迭會令華府對華大政策有很多改變，認為港人「好精靈」、應靜觀其變，視乎新政府稍後公布的官員人選，再見招拆招，目前香港應做好自己做好本份、招商引資、配合國家發展。



特朗普將重新上台執政，林健鋒認為香港應靜觀其變（夏家朗攝）

特朗普在競選時曾揚言要再對來自中國的貨品加關稅，會否對香港有影響？林健鋒指地緣政治對於全球經濟有影響，如果特朗普確實推行競選期間的承諾包括加稅，會對全球一定有影響，不過美國民眾不一定因此得益，皆因要買貴貨。

林健鋒：港人「好精靈」 可加入國家內循環

至於香港與美國貿易關係會否轉變？身兼香港總商會理事的林健鋒指，大形勢不會變很多，中國及香港很多產品已分散到其他地方製造，是否可以做好要企業自己衡量，但表示從事製造、生產的香港人「好精靈」，大家可以加入國家內循環、到東盟發展，但同時也不要放棄歐美市場。

周浩鼎（黃浩謙攝）

民建聯經濟及發展事務發言人、立法會議員周浩鼎表示，美國大選不是香港本地事情，不會評論他國內政，但香港應做好自己。他指美國過去對香港有不同方式打壓，包括污衊《香港國安法》、詆毀司法機構，不希望再見到政客抹黑等損害香港與美國關係的動作，希望恢復合作共贏。

周浩鼎：應改善港美關係 加強經貿合作

他表示，無論誰人當選都希望美國停止對港的詆毀攻擊，應改善香港與美國關係，舉例指經貿關係上，美國對港的貿易順差在過去10年有2700億美金，應加強經貿合作。

對於特朗普上屆任內曾對港部分官員提出制裁，未來會否仍會以友善態度對香港時，周浩鼎指，無論美國任何陣營對中國香港不同方式影響，都有透過打壓達到政治目的，認為好難期望突然有改變，希望美國政府自己檢視行為，香港惟有以自己方式應對，包括發揮聯通世界優勢。

美國國會眾議院通過《香港經濟貿易辦事處認證法案》，可能導致港府駐美經貿辦關閉。（Reuters）

美國國會眾議院通過《香港經濟貿易辦事處認證法案》，授權美國行政當局，若確認香港不再享有高度自治，可取消香港駐美經貿辦特權豁免待遇甚至關閉辦事處。周表示若發生此情況，勢必會損害民間商業利益，認為要促進民間交流，就兩地商界接觸不認為會有任何斷裂，望美國政客反思。