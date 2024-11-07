中國《憲法》僅第31條適用於本港？　林定國：部分港人有誤解

律政司今日（7日）邀請中國人民大學法學院教授、中國法學會憲法學研究會會長、全國人大常委會香港基本法委員會委員韓大元教授到政府總部，向律政司團隊講解《憲法》。律政司司長林定國指，回歸以來，部分港人，包括一些法律界人士，錯誤認為只有《憲法》第31條適用於香港，但《憲法》是「一國」的根本體現，《憲法》在包括香港在內的全中國領土範圍內，具有最高的法律地位，《憲法》當然適用於香港特區。



內地憲法專家韓大元教授（左）到政府總部向律政司人員講解中國《憲法》要義（林定國FB）

韓大元教授就《憲法》的講解，是律政司政府律師國家安全教育專題研習班的第五講。林定國指，《憲法》是國家的根本法，涉及國家多方面的體制和制度性安排，更是國家及人民福祉所依，必須有系统地，深入全面學習。

林定國說，回歸以來，有部分香港人，包括一些法律界人士，錯誤地認為只有《憲法》第31條適用於香港特區。但《憲法》是「一國」的根本體現，《憲法》在包括香港特區在內的全中國領土範圍內，具有最高的法律地位，《憲法》當然適用於香港特區。

內地憲法專家韓大元教授（林定國FB）

律政司政府律師國家安全教育專題研習班第五講，由韓大元教授講解中國《憲法》（林定國FB）

他指，韓教授對當代中國憲法的理念與特徵的講解，讓團隊從一個嶄新角度認識國家《憲法》的發展，尤其是《憲法》所維護的個人的尊嚴和法治原則，讓他們充分感受到《憲法》的人民情懷及開放性、包容性。正正是基於《憲法》的開放性及包容性，才能創造性地建立「一國兩制」制度，成立香港、澳門兩個特區。

林定國強調，要追本溯源，無忘「一國兩制」的初心，加深對《憲法》和《基本法》的認知，「一國兩制」的落實就會越來越順暢。