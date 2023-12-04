國家憲法日｜梁美芬憶北京讀書七日沖一次涼　當時國家窮到不得了

基本法委員會委員梁美芬出席「國家憲法日」活動時，回應有人質疑在香港不能批評共產黨時說「憲法講咗憲法係高過香港《基本法》法律，年青人好好地消化我哋嘅國家憲法，你就會明白你喺未來嘅方向」。梁美芬寄語青年要盡力把握機遇，憶述昔日到北京讀書的經歷，稱當時「國家窮到不得了，七日先沖一次涼，最好食嘅水果都係用嚟出口㗎」。



修憲訂台灣是國家領土 梁美芬：唔可以講台獨

特區政府今日（4日）與中聯辦合辦「國家憲法日」座談會，以「憲法與中國式現代化」為主題。梁美芬在對談環節中表示，憲法是立國的總章程、有凌駕性、鞏固性，形容是「根本大法」，而《基本法》只是國家法律的第二個階梯。她列出1982年至2023年五次修訂憲法的例子，包括1982年修訂台灣是國家神聖的領土，「我哋喺呢啲地區係唔可以台獨、唔可以講台獨」等。

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回應有人質疑不能批評共產黨 梁美芬：憲法係高過基本法

梁美芬引述國家主席習近平所指，國家要依法治國、依法治黨。她又回應有人質疑為何在港不能批評共產黨，「因此有好多人話喺香港點解唔可以批評共產黨領導？憲法講咗憲法係高過香港《基本法》法律，所以喺憲法裡面，香港年青人如何能夠好好地消化我哋嘅國家憲法，你就會明白你喺未來嘅方向、喺法治、喺中西匯合、國際國內人才培養等，就係香港未來要發展同埋扮演嘅歷史任務。」梁美芬又借機呼籲嘉賓在12月10日區議會選舉投票，「做個好公民！」

特區政府今日與中聯辦合辦「國家憲法日」座談會，出席的包括李家超、政務司司長陳國基、律政司司長林定國、終審法院首席法官張舉能、中聯辦主任鄭雁雄、駐港國安公署署長董經緯等。（廖雁雄攝）

憶北京讀書七日沖一次涼 「國家窮到不得了」

梁美芬又憶述昔日到北京讀書的經歷，稱當時「國家窮到不得了，七日先沖一次涼，最好食嘅水果都係用嚟出口㗎」，指現時青年有很多發展機遇，寄語青年要盡力把握。