國家憲法日｜鄭雁雄：23條按時立法　形成國安家好、法治港興局面

今日（4日）是「國家憲法日」，中聯辦主任鄭雁雄表示，香港應堅定不移實施港區國安法，按時就《基本法》第23條立法，為全球投資者營造更穩定的環境，形成「國安家好、法治港興」的局面。



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鄭雁雄：有人形容憲法是香港特區的「出世紙」

特區政府今日與中聯辦合辦「國家憲法日」座談會，以「憲法與中國式現代化」為主題。鄭雁雄致辭時就憲法分享了三點看法。首先，他認為憲法為現代化提供根本法律依據及保障。他指，在黨中央領導下先後修訂了52條憲法條例，為中國式現代化保駕護航；其次，憲法引領保障香港參與國家現代化下的永遠繁榮，香港之所以可享有高度自治權正是基於憲法，前領導人鄧小平提出一國兩制的創新想法解決香港問題，在憲法中提到國家可設特區，有人形容憲法是香港特區的「出世紙」。

特區政府今日與中聯辦合辦「國家憲法日」座談會，出席的包括李家超、政務司司長陳國基、律政司司長林定國、終審法院首席法官張舉能、中聯辦主任鄭雁雄、駐港國安公署署長董經緯等。（廖雁雄攝）

「香港要用好憲制優勢，展現憲制擔當」

鄭雁雄續指，港府按憲法保留到香港法治不變、保留生活習慣等，當香港出現「黑暴」等情況，中央更果斷出手，令香港回到由亂到治、由治及興的情況，事實證明只有跟從憲法，香港才得以穩定發展；最後，他說國家發展必須有香港主動擔當，建立好香港的資本社會才可推動國家的現代化，「香港要用好憲制優勢，展現憲制擔當」，著香港應堅持創新發展、堅持協調發展、堅持綠色發展、堅持開放發展、堅持共享發展。

特區政府今日與中聯辦合辦「國家憲法日」座談會，中聯辦主任鄭雁雄致辭。（政府新聞處片段截圖）

23條按時立法 形成「國安家好，法治港興」局面

鄭雁雄強調國家安全是民族復興的根基，香港應堅定不移實施港區國安法，按時就《基本法》第23條立法，為全球投資者營造更穩定的環境，形成「國安家好，法治港興」的局面。