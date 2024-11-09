林世雄試坐六人豪華的士　兩個字形容感受｜政壇諸事町

五支的士車隊原定最快今年九月「起旗」，最新估計要延遲到明年運作。財政司副司長黃偉綸聯同運輸及物流局局長林世雄今天（9日）試坐星群的士車隊旗下的六人豪華的士後，大感「期待」車隊明年起陸續營運。



黃偉綸、林世雄聯同多名立法會議員，試坐星群的士車隊的國產上汽大通Maxus Mifa 7豪華電動的士。（運輸及物流局）

灣仔修頓球場舉行「中國新能源汽車文化盛會」，活動展出多部新能源汽車，包括九巴的比亞迪電動巴士、食環署氫能洗街車及田螺車等，亦有展出將會加入星群的士車隊的國產上汽大通Maxus Mifa 7豪華電動的士，《香港01》早前也率先開箱試坐介紹，高官的「坐後感」又如何呢？

星群的士母公司忠誠車行創辦人、「的士大王」鄭克和今天陪同黃偉綸、林世雄，以及民建聯主席陳克勤、副主席陳勇等立法會議員，率先試坐這輛六人豪華的士，選委界立法會議員尚海龍則坐的士司機位，勞聯主席林振昇豎起手指公讚好。

林世雄試坐後大感「期待」，他說政府一直致力提升個人化點對點交通服務，五間早前選出的的士車隊營辦商正積極籌備，預計的士車隊也要明年起才能陸續營運。

黃偉綸則表示，環境及生態局的四大減碳策略之一是推動綠色運輸，又讚國產新能源汽車無論從外觀、安全、舒適度、可靠性、運作成本等方面，均與傳統汽車有過之而無不及，有助推廣新能源汽車的應用，邁向2050年前實現碳中和。