屯門活化工廈滙賢一號銀主盤　逾14億易手、傳新加坡基金接貨

高息環境下，不少投資者因不能償還貸款利息及本金，所持有物業遭銀主接管。原由佳源國際持有的屯門新合里滙賢一號一籃子物業，在本月初獲接管人委託代理推出放售，意向價15億元。該物業於昨日7月17日截標，市場消息透露，該銀主盤物業最終獲一家新加坡基金以逾14億元，料成為今年至今最大宗銀主盤成交個案。



料為今年最大宗銀主盤成交個案

出售物業為新合里1號全幢，物業樓高10層，總建築面積達79,504平方呎，包括地下、1至3樓商舖部份、及6至10樓五層寫字樓及經由車用升降機直達之5樓全層停車場，大廈地下亦配備上落貨台。項目單位面積由約3,616至12,239平方呎不等。

另一出售物業為屯門新合里3號約190多個寫字樓單位。物業樓高30層，地下至1樓為停車場，大樓設有320個寫字樓單位，面積由約478至3,098平方呎。新合里1號及新合里3號於2020年落成，屬區內高規格寫字樓及商業項目。

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佳源國際曾以逾11億放售新合里1號及3號頂層

早於2022年，佳源國際曾以意向價約7.8億元連名命權一併放售新合里1號。至於新合里3號滙賢一號當時只放售最頂4層、即27至30樓全層商業樓層，每層約9,500平方呎，已間成15個單位，面積由490至797平方呎，每呎意向價約9,300元，即全層意向價約8,835萬元，估計4層合共涉額約3.5億元。