李慧琼指夏寶龍的信息清楚、正面　商界有責任及能力助力國家發展

國務院港澳辦主任夏寶龍昨日（8日）在深圳的2024年香港工商界人士座談會上表示，香港工商界及企業家要以實際行動詮釋愛國愛港，並指出要堅守企業社會責任，為民生福祉多作貢獻。全國人大常委李慧琼認為整體信息清楚、正面，香港實行資本主義，同時沒有國企去推動政府經濟任務，故商界積極投入十分重要，商界有責任及能力助力國家發展。



國務院港澳辦主任夏寶龍在深圳會見香港工商界人士，全國人大常委李慧琼認為其整體信息清楚、正面，香港實行資本主義，同時沒有國企，故商界角色的積極投入十分重要。（馮子健攝）

李慧琼：商界角色舉足輕重 冀攜手推動經濟

被問及，夏寶龍講話是否要改變商界一貫行事方式，是否不要只顧盈利，而是要有大局觀。李慧琼認為不算是要求改變，從來香港都是細小型經濟體，商界有實際推動經濟發展，認為香港與內地模式不一樣。她指，發展經濟方面，港府也想扮演促進者，但由於沒有國企執行政策，難自行推動經濟，故需要商界攜手，而社會亦都明白商界角色舉足輕重。

對於夏寶龍的講話，李慧琼認為旨在團結各界積極投入，強調商界過往亦不只是考慮盈利，也有責任及能力助力國家發展，相信商界會繼續投入，在中國式現代化方面及香港經濟方面擔當積極角色，必然可以成為重要參與者、貢獻者、受益者。

11月8日，中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍在深圳主持香港工商界人士座談會。（新華社）

香港實行資本主義 政府角色始終有限

至於夏寶龍非首次提出要拿出實際行動，是否代表工商界行動仍有不足，又是否要加大對香港及國家投資？李慧琼回應指，沒有參與會議很難回答，但夏寶龍帶出的整體信息清楚、正面，香港過去發展有成功模式，商界要參與才可「做大個餅」，再加上香港實行資本主義，政府角色始終有限度。

特朗普增關稅會引發貿易戰？

美國大選塵埃落定，共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）再次當選，競選時曾提出增加對中國貨品關稅，會否引發下一次中美貿易戰？李慧琼認為，特朗普的選舉政綱廣為人知，但中國有實力作出適當有力的回應，而香港亦要做好自己的角色。

她指，共和黨不單止勝出總統選舉，在參眾兩院都有優勢，但大家要靜觀其變，無論特朗普在競選期間的想法，以及美國新政府決定措施的實施步伐，都要看以後的實際行動。李慧琼表示，地緣政治相當複雜，各方包括特區都要有部署及思考。

國務院港澳辦主任夏寶龍在深圳會見香港工商界人士，全國人大常委李慧琼認為其整體信息清楚、正面，香港實行資本主義，同時沒有國企，故商界角色的積極投入十分重要。（馮子健攝）

本次人大常委會會議通過7部法例 料增隱性債務承擔符合市場預期

全國人大常委會第十二次會議11月8日在北京結束。李慧琼表示本次通過7部法例，包括《學前教育法》、《文物保護法修訂草案》、《礦產資源法修訂草案》、《能源法草案》、《反洗錢法》、《中華人民共和國各級人民代表大會常委會監督法》以及《關於延長授權國務院在營商環境創新試點城市暫時調整適用中華人民共和國計量法》有關規定的決定。

至於人大常委會通過增加地方債務6萬億元，以及設4萬億元地方政府專項債券，李慧琼表示，對國家適時推出合適政策十分有信心，本次增加隱性債務承擔符合市場預期，相信對市場有正面反應，又指過去國家的方案都對經濟有實質提振作用。