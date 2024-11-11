夏寶龍籲加快升級旅遊業態　議員關注海濱旅遊向文體旅局密集發問

中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍上周五（8日）在深圳與本港工商界開座談會，指出香港要想方設法加快旅遊業態升級，發展康養、度假、文化、郵輪旅遊等。立法會民政及文化體育事務委員會今日（11日）的會議上，發展旅遊成討論熱點，多名議員提及海濱旅遊、細化「無處不旅遊」、盛事旅遊如何創收益等議題。文化體育及旅遊局局長楊潤雄則指出民間智慧對發展旅遊的重要性，歡迎議員直接與旅發局討論。



11月8日，中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍在深圳主持香港工商界人士座談會。（新華社）

根據港澳辦昨日（10日）發稿，夏寶龍在上周五的座談會上提出：要想方設法加快旅遊業態升級，用好香港1180公裏海岸線和263個島嶼，根據實際發展康養旅遊、度假旅遊、文化旅遊、郵輪旅遊等。

陳勇指只提「無處不旅遊」已經不足夠（廖雁雄攝）

只提「無處不旅遊」已不足夠？ 陳勇倡要「無處不熊貓」

民建聯立法會議員陳勇同意夏寶龍對發展旅遊的觀點，並續提出幾點建議，形容香港要有「五光十色的旅遊文化」，只提「無處不旅遊」已經不足夠，應細化到「無處不熊貓」，如利用維港空地打造熊貓樂園；又說既然無法阻止港人北上，能否爭取更多北車南下。

楊潤雄同意陳勇的建議，表示推動旅遊一直是工作方向，包括推出更多旅遊產品吸引旅客，推進海島遊、文物古跡具有香港特色的盛事，新一份《施政報告》亦成立由政務司副司長領導的「發展旅遊熱點工作組」。

陳凱欣關注海濱旅遊發展（資料圖片）

議員又關注海濱旅遊發展

選委界立法會議員陳凱欣關注海濱旅遊發展，指根據今年1月立法會「選定地方的海濱管理模式」資料摘要，由於業權等原因，本港海濱管理不暢達，行人難以通過，詢問當局如何解決及如何善用海岸線。楊潤雄說，正與發展局就海濱擴建及海岸線利用開展工作，例如燈飾與環境的佈置，都是重點推動的項目。

新界東南立法會議員林素蔚則稱，政府規劃海濱旅遊時往往忽略西貢清水灣，指西貢有很多優美的海岸線，遺憾現時不能彰顯西貢特色。她表示西貢很多店鋪「執笠」，希望可以發展海濱旅遊救西貢經濟。

楊潤雄回應，利用海岸線發展旅遊，是《施政報告》的方向，需要更多民間智慧，「發展旅遊熱點工作組」挖掘熱點時亦會咨詢地區專員意見，也歡迎議員與旅發局直接討論。

實政圓桌田北辰關注盛事經濟成效。（立法會直播截圖）

田北辰關注盛事經濟成效

實政圓桌立法會議員田北辰提到盛事經濟，指雖然支持煙花和無人機表演，但不知除了供旅客打卡外，具體能產生什麼經濟效益，詢問政府有否績效指標。楊潤雄回應說，發展旅遊固然對經濟有貢獻，但要兼顧旅客感受，他不同意每個旅遊項目都向旅客收費，認為香港旅遊項目有選擇多樣性，才會吸引旅客留下消費。