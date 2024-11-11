孫東率代表團訪問西安　拜會陜西省委書記交流創科發展合作

創新科技及工業局局長孫東周一（11日）率領代表團，展開西安的訪問行程，曾拜會陜西省委書記趙一德，並到訪西安交通大學中國西部科技創新港。孫東周二（12日）會繼續訪問西安行程，與國家科技部共同主持「內地與香港科技合作委員會」第十八次會議。



圖為2024年11月11日，創新科技及工業局局長孫東（前排左五）在西安到訪西安交通大學中國西部科技創新港。旁為創新科技及工業局常任秘書長麥德偉（前排左三）和創新科技署署長李國彬（前排左二）。（政府新聞處圖片）

孫東周一拜會了陜西省委書記趙一德，介紹港府就引領創科產業發展的佈局和最新工作，亦了解陜西省在創科和高新技術產業化的工作成果，特別在電子信息、新材料，裝備製造等優勢產業領域的實力。孫東表示，創新科技署和陜西省科學技術廳今年9月簽署了「關於開展創新科技合作的諒解備忘錄」，雙方會繼續探討陜港如何加強合作與交流。

孫東亦與代表團到訪西安交通大學中國西部科技創新港。項目由平台區、學院區和孵化區構成，建立了多個研究院、大平台和科研基地，項目在匯聚創新資源，推動產業經濟發展，努力打造服務西部大開發形成新格局的創新引擎所發揮的作用。