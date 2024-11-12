孫東續訪西安　與國家科技部副部長主持科技合作委員會會議

創新科技及工業局局長孫東周二（12日）繼續訪問西安行程，與國家科技部副部長林新共同主持「內地與香港科技合作委員會」第十八次會議。此外，孫東同日拜會西安市市長葉牛平，就深化兩地創新科技方面合作交換意見，並前往多個陝西省重大科研平台考察。



孫東表示，在國家的大力支持下，港府正循《香港創新科技發展藍圖》所制訂的方向及策略，逐步落實多項重要舉措，推動香港創科生態圏的上、中、下游協同發展為香港的高質量發展提供有力的支撐，以發揮香港所長，貢獻國家所需。

孫東感謝中央和科技部多年來對香港創科發展的大力支持，表示兩地在過去一年落實了不少重要舉措，包括繼續對香港新增開放國家重點研發計劃和國家科技重大專項下的項目，香港國家重點實驗室重組的評審工作亦已初步完成等。

稍後發布河套香港園區發展綱要 促進港深園區科研流通

展望未來，孫東指港府會繼續多管齊下，深化與內地在創科方面的合作和交流。港府稍後將發布《河套深港科技創新合作區香港園區發展綱要》，提出促進港深兩地園區間科研要素流通的創新政策。港府會打造河套香港園區為世界級產學研平台，建設具國際競爭力的產業中試轉化基地，助力粵港澳大灣區創科高質量發展。

孫東同日亦前往多個陝西省重大科研平台考察，包括西安交通大學精密微納製造技術全國重點實驗室及高端製造裝備協同創新中心、西北大學大陸動力學國家重點實驗室，以及秦創原等。他了解相關平台最新建設，並探索兩地科研機構加大合作的空間。