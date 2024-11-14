收緊公屋富戶政策現分歧　房委會溫和派盼勿「殺紅眼」｜政圈風聲

公屋資源珍貴，房屋署積極打擊濫用之外，亦研究收緊公屋富戶政策，方案下月交房委會拍板。除了提高富戶租金，不外乎收緊超出入息限額須搬走的要求，或降低富戶門檻。



據了解，房委會委員對富戶的處理頗為分歧，一派認為要「仁慈」對待富戶，恐怕趕走他們造成社會問題，擔心「殺紅了眼」由得分變失分；另一派認為富戶政策要「更辣」，畢竟公屋資源須善用，要求富戶遷離衍生的社會問題不應在房委會考慮之列。



房屋署近年亦積極打濫，兩年收回5,000個濫用公屋單位，等同興建一條中型屋邨，成效顯著。（資料圖片）

全港4.38萬公屋富戶

全港81萬個公屋戶當中，有4.38萬戶屬富戶。公屋富戶之中有3.79萬戶須交1.5倍租金、5,800戶須交雙倍租金、110戶須交市值租金。雖然富戶不是佔多數，但現時有約11萬戶人家居住在「劏房」單位，公屋資源相當珍貴。房屋署近年亦積極打濫，兩年收回5,000個濫用公屋單位，等同興建一條中型屋邨，成效顯著。

全港81萬個公屋戶當中，有4.38萬戶屬富戶。公屋富戶之中有3.79萬戶須交1.5倍租金、5,800戶須交雙倍租金、110戶須交市值租金。(鄭子峰攝)

收緊公屋富戶政策下月拍板 考慮幾招出擊

善用公屋資源的另一招就是收緊富戶政策，房屋局早前已預告下月將方案交上房委會討論。綜合官員早前透露的方向，包括提高富戶租金至貼近私樓水平，將現時最高要交雙倍租金調升到三倍，畢竟公屋平均租金大約2,800元。另一個方向是將入息限額由現時超過5倍須遷離，收緊至超入息限額4倍等。還有一招外界視為「更辣」，就是降低富戶入息門檻，更多公屋租戶跌入富戶。

房委會按公屋租金可加可減機制，計出2024年公屋居民立法會收入指數比兩年前多10.73%，因此2024年公屋租金檢討下的租金調整幅度為上升10%。(鄭子峰攝)

房委會委員對收緊富戶政策現分歧

公屋政策向來是各黨的「兵家必爭之地」，亦是促進社會和諧穩定之工具的基礎。據了解，房委會相關委員會對收緊富戶政策頗為分歧，一派認為宜鬆處理，另一派要求從嚴收緊。

據了解，房委會相關委員會對收緊富戶政策頗為分歧，一派認為宜鬆處理，另一派要求從嚴收緊。（資料圖片）

溫和派憂「殺紅了眼」 另一派籲勿太仁慈

有委員私下坦言「風吹草動郁少少嘢，都會製造社會問題出嚟，或者家庭問題添啦」，不過公屋平均輪候時間維持5.5年；亦有委員直言房委會的角色就是要善用公屋資源，「公屋政策係會引伸社會問題，但唔應該由房委會處理」，房委會職責是讓最需要人士有個安樂窩，不應太考慮衍生的其他問題，坦言「唔應該太仁慈，公屋排嗰條隊唔係短」。

房委會資助房屋小組委員會委員陳家珮希望公屋資源可以用得其所。（資料圖片/盧翊銘攝）

陳家珮：有能力者希望唔好霸住珍貴資源

公屋是向上流動的階梯，透過低於市價的租金讓住戶儲錢，有能力時搬走，不是讓租戶「住一世」。房委會資助房屋小組委員會委員陳家珮接受《香港01》訪問時說，雖然收緊富戶政策方案未出，自己對於從嚴抑或從寬處理富戶頗為矛盾。

我都知社會經濟狀況唔係咁好，有啲可能失業或無工開，但大原則應該都係有能力希望唔好霸住珍貴資源。 房委會資助房屋小組委員陳家珮

她說公屋是公帑興建，「唔係免費㗎嘛」，希望公屋資源可以用得其所。

房委會資助房屋小組委員梁文廣。（資料圖片/黃浩謙攝）

梁文廣：避免收緊富戶政策由「攞掌聲變受批評」

另一名房委會資助房屋小組委員梁文廣接受《香港01》訪問時說，自己對於收緊公屋富戶政策有一條底線，「唔好將宜家唔係富戶嘅，改動後變成富戶」，才較易令人接受，討論方向可以是富戶加租幅度、遷離單位的門檻，過程中要想方法協助要搬離公屋的人向上流動。

本來唔使搬走變要搬走，點樣幫助佢哋向上流動呢？我哋唔係要罰佢，佢係政策成功之下嘅『勝利者』。 房委會資助房屋小組委員梁文廣

富戶政策下遷離公屋的人，由於被取消公屋租約，不可以以綠表購買資助房屋。梁文廣認為要思考收緊政策時要更仔細和小心，「如果因為搬走而去咗簡樸房，政策就會由攞掌聲變成被人批評」，提醒要避免造成富戶遷離後向下流動的效應。

房屋局官員強調檢視富戶政策的目的，並非要令所有「富戶」遷離公屋單位。（資料圖片）

全港有約11萬人居於劏房，坊間有說法認為，對富戶的仁慈就是對輪候人士的殘酷。然而，富戶不一定等同濫用公屋，房屋局官員強調檢視富戶政策的目的，並非要令所有「富戶」遷離公屋單位。公屋被視為穩定社會的工具之一，富戶佔整體公屋租戶約5.4%，如何取得平衡，有待下月揭曉方案。