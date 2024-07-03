公屋富戶出動？上半年未補價資助房屋錄2549宗 創下97年後新高
撰文：柳英傑
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房委會今日公佈最新未補地價資助房屋成交數字，今年6月錄232宗成交，而上半年錄2,549宗成交，創下97年後新高水平。
數據指出，上月全港錄得232宗未補地價資助房屋成交，按月減少327宗或58.5%。而2024年上半年同類成交錄得2,549宗，超越去年同期，同時為1997年有紀錄以來同期最多。
1400伙公屋被收回
事實上，房屋署4月份向超過25萬個住滿10年的在公屋租戶派發「富戶政策」入息及資產申報表，以及「居住情況申報表」，截至6月中，已收回約23萬份申報表，這批申報家庭當中有約1,400戶已因不同原因，主動交回或被房屋署收回公屋單位。
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