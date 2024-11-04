收緊公屋富戶政策下月拍板　羅淑佩：公平對應捱私樓貴租嘅負擔

新一份施政報告提出收緊公屋富戶政策，具體水平有待公布。房屋署署長羅淑佩今天（4日）預告下月會將不同方案交到房委會討論，建議富戶租金更貼近私樓水平，「其實都仲係公平，因為對應緊出面捱緊私樓貴租嘅朋友個負擔」，若方案獲通過，最快明年10月實施。



羅淑佩表示公屋平均租金三千元以下，當研究富戶租金應該增加多少倍時，都要考慮與市值租金掛鈎。（資料圖片/廖雁雄攝）

全港81萬個公屋戶當中，有4.38萬戶屬富戶。公屋富戶之中有3.79萬戶須交1.5倍租金、5,800戶須交雙倍租金、110戶須交市值租金，

倡公屋富戶租金與市值掛鈎 對應捱私樓貴租負擔

羅淑佩出席電視節目時表示，收緊公屋富戶政策的方向之一，是提高租金倍數至貼近私樓租金水平，惟未有定案，「係唔係一定（入息及資產限額）水平調整呢？定抑或租金價值調整呢？」她提到公屋平均租金三千元以下，即大約2,800元，當研究富戶租金應該加多少倍時，要考慮與市值租金掛鈎。

如果我哋係好平嘅租金的話，咁同個市值差距大呢，過往有意見認為可能倍數要大一啲啦，其實都仲係公平，因為對應緊出面捱緊私樓貴租嘅一啲朋友個負擔。 房屋署署長羅淑佩

羅淑佩：提高公屋富戶租金公道

羅淑佩強調提高公屋富戶租金時，會考慮負擔能力，「都公道吖，有能力咪交市值租金囉，如果話完全超晒標，會唔會畀啲推動力佢離開公屋系統呢」，故施政報告提出增加資助房屋比例，有誠意買樓但連續兩次抽不中，便給予多一個抽籤號碼，「唔係單純收緊富戶，趕佢哋走」，而是推動富戶買樓釋出公屋單位。

她預告房委會下月會討論不同的富戶租金方案，若方案獲通過，最快明年10月實施。

10月17日，房屋局局長何永賢出席記者會解說施政報告，左眼眼角貼上膠布。（梁鵬威攝）

研調高至3倍租金 入息限額收緊至超4倍須遷離

房屋局局長何永賢上月出席施政報告記者會時，曾透露提高富戶租金的方向，「倍半變兩倍，兩倍變三倍」，同時考慮將入息限額由現時超過5倍須遷離，收緊至超入息限額4倍等，會就住戶開支及入息比例作整體研究。