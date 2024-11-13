積金易｜強積金供款被消失 　狄志遠斥非用家問題　憂損勞資關係

積金局今年6月推出積金易平台，整合所有強積金行政程序，暫時有五間強積金受托人公司加入平台。新思維立法會議員狄志遠今日（13日）與僱主、僱員及強積金中介人代表見記者，揭露平台推出後問題多，包括難註冊、強積金供款「被消失」、無法查閱及提取等，狄志遠稱苦主有萬人。

對於積金局早前回應稱，積金易平台問題主要源於受托人員工未完全掌握系統操作，狄志遠不認同說法，他認為所有提服務提供方應主動提供培訓，積金易有責任確保承辦商正確使用。他續說，使用者不會使用並非問題本質，這次屬於系統和流程的問題，而積金局既然委託積金易公司，就要有強有力監察，若委託之後「乜都唔理」，不是負責任部門的作風。



新思維立法會議員狄志遠（左）今日（13日）與僱主、僱員及強積金中介人代表見記者，揭露平台推出後問題頻生，包括難註冊、強積金供款「被消失」、無法查閱及提取等，苦主有萬人。（蘇煒然攝）

「被消失」 的強積金 苦主有萬人

現場僱員代表、貿易公司文員John表示，公司6月開始用積金易，惟兩個禮拜前才收到7月供款，8至10月供款不知所蹤，積金易亦無答覆。另一位僱員代表Mary是美容公司員工，稱公司一直有供款，只是積金易未公布，甚至有同事取消舊戶口，轉移資金到積金易後，平台都無顯示，「幾十萬一直搵唔到」。

強積金計劃中介David表示，已向積金局、積金易平台及相關機構反映問題超過數月，但至今未獲妥善處理。「每次查詢，他們只說是IT部門未能解決，要求我們等候。但誰要為基金延遲買人造成的損失負責？」

+ 1

今年9月13日，David組織客戶與積金易公司會面處理問題，但積金易方代表並未出席，並將責任推到承辦商和僱主身上，稱「承辦商會搞定」。

9月17日，就所負責的一間500人的醫美公司的強積金供款情況，David收到積金易公司回信，稱該公司85%員工已收到6月的供款、70%收到7月供款，餘下同期供款正在處理。David稱，迄今系統頁面還停留在7月時，10月供款仍未處理。

狄志遠批評積金易的混亂令僱員僱主關係惡化，令作為國際創科中心的香港鬧出「國際笑話」。他要求積金局立即徹查事件並追究責任，同時評估受影響市民的損失，作出賠償。他強調會持續跟進事件發展，要求當局今年年底前處理及改善系統問題，提供改善的具體安排和時間表，並會約見相關部門。