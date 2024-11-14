美議員去信布林肯促關注黎智英獄中待遇　駐港公署斥干預特區司法

美國國會及行政當局中國委員會主席等4名參眾議員向美國國務布林肯發出聯署信，要求評估壹傳媒創辦人黎智英等人在監獄中的情況，並呼籲聯合國人權事務高級專員圖爾克舉行緊急討論。



外交部駐港特派員公署表示，上述信件惡意詆譭香港人權法治，公然為黎智英等反中亂港分子搖唇鼓舌、撐腰張目，對此表示強烈不滿和堅決反對。



黎智英。（資料圖片）

該封致函布林肯的信件指，黎智英及其他年輕「政治犯」在監獄內的情況令人不安，呼籲關注他們在獄中的待遇，並要求美國國務院向國會通報有關情況。

外交部駐港公署指，特區執法和司法機關依法履職盡責，堅決維護法律權威，捍衛國家安全，完全合理合法。又指美國少數反華政客對美國自身在人權法治方面的斑斑劣跡裝聾作啞、諱莫如深，卻公然干預特區司法，違反不干涉內政等國際法原則和國際關系基本準則，是對國際法和法治精神的公然藐視和粗暴踐踏。

發言人敦促美反華政客認清事實，切實尊重中國主權和香港法治，秉持客觀公正立場，停止別有用心的政治操弄，停止以任何形式干預特區司法，停止插手香港事務和幹涉中國內政。