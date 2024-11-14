施政報告辯論｜提升航運中心卻缺人才　林新強：叫人五年後再嚟？

立法會今日（14日）續舉行2024年施政報告議案辯論，第二節討論「鞏固提升國際金融、航運和貿易中心地位；因地制宜發展新質生產力 」。法律界立法會議員林新強表示，《施政報告》提出鞏固提升國際航運中心地位，近年有推進海事法範疇，惟措施仍有不足、進展太慢，又指本地培訓海事法人才不能解決燃眉之急，始終有生意上門不能讓人等幾年，「莫非有海事法業務，有人嚟香港做生意，同人講未培訓好人才，你過五年先嚟？」他更指法律界要識變、應變、求變，否則會坐以待斃。



施政報告提出鞏固提升香港國際金融、. 航運和貿易中心地位

海事法人才培訓需時 建議短期內引入外援

林新強在會上表示，香港要繼續改革，才可有力反駁唱衰香港的聲音。他表示，《施政報告》提出鞏固提升國際航運中心地位，方向正確惟措施不足，直言培訓海事法人才屬「遠水不能救近火」，稱海事法人才是專門範疇，不會較培訓一名醫生容易，亦並非兩、三個月速成班就可解決。他續稱，培養一個海事法人才需要修讀數年的課程讀書、實習數年及後才能獨當一面，反問培訓途中的數年空檔應如何處理？認為人才問題必須立即著手解決。

他表示，培訓人才是長遠計劃，面對海事法服務短期內要有更多政策協助律師所、專業界別招攬人才，促港府到英國等地多宣傳，鼓勵外國到香港使用爭議解決服務。他又稱，要讓本地學生見到前景，才會轉為修讀海事法，如解決海事法人才進展慢，或許最終招不到本地學生修讀。

林新強。（黃浩謙攝/資料圖片）

先了解自身優勢 才有用武之地

此外，他表示現時政府行政主導，而有權力就有責任，亦有義務，故需要識變、應變、求變。其中，他表示最重要要懂得如何改變，要知道自身優勢才可有用武之地，更提醒法律界，如不改變就會坐以待斃。

選委界議員林筱魯指，政府須帶動社會走出下旋心態（歐嘉樂攝）

選委界議員林筱魯指，香港面對本地投資和消費信心不足，市民感覺市面蕭條 ，投資變得謹慎，政府須帶動社會走出下旋心態。他認為《施政報告》再推出中小企融資擔保計劃等，反映政府掌握中小企面對的困難，但舒緩各階層市民壓力方面，仍有隱憂，建議加快推動產業多元，同時協助本地僱員保持競爭力和轉型。

謝偉銓指，建築測量業界早參與東盟和中東地區建設項目，但過往流於「單打獨鬥」（資料圖片）

建築、測量、都市規劃及園境界謝偉銓形容，《施政報告》在金融、貿易和旅遊等方面拓展市場，建築測量業界早參與東盟和中東地區建設項目，但過往流於「單打獨鬥」，缺乏政府支持，難以擴大業務，未來希望在特區政府牽引下，聯同國家企業互補優勢，到外地共同發展。