施政報告辯論｜龍漢標促政府識變求變　與地產界商延北都換地時限

中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍上周五與包括地產商在內本港商界舉行座談會。特首李家超指夏主任提出用實際行動支持香港整體長遠發展，李並以北部都會區發展為例。立法會今日（14日）第二日辯論施政報告致謝議案時，香港地產建設商會秘書長、經民聯地產及建造界立法會議員龍漢標促政府在北部都會區發展上要「識變」，延長換地改契申請商討時限，與業界「貼市」擬定補地價換取收入，減少收地賠償開支，減財政壓力「如果咁都不應變、求變，咁增加土地資源，又從何說起呢？」



此外，李家超上月底曾指政府必須有土地主導權，龍漢標則指土地主導權一直都在政府手上，認為政府應主動求變，發掘土地潛力，解決土地問題並非難事。



龍漢標。（盧翊銘攝）

夏寶龍上周五（8日）在深圳與本港廿九名商界人士舉行座談會，會上提出建設美好香港，需要大家堅持以港爲家、倚港興業，鞏固住、提升好香港傳統優勢；需要大家開拓創新，積極探索新産業、新業態，爲香港培育經濟增長新動能；需要大家堅定支持特區政府，衆志成城，共同推進落實長遠發展規劃，爲香港拓展發展新空間。

▼11月8日到深圳出席座談會本港商界人士▼



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李家超本周二（12日）主動指這次座談會有特別意義，主題十分明確，就是要以實際行動推動香港更好發展。被問及夏主任所指的實際行動是甚麼時，李家超指支持香港的整體長遠發展，涉及的範疇很多元。例如不久將推出在北部都會區的「片區開發」計劃。

香港物業價格高但物超所值 呼籲政府提升效率及壓縮審批程序

龍漢標在今日立法會第二日辯論施政報告致謝議案時，先讚賞施政報告提出將物業按揭條件放寬到2009年的水平，同時優化「新資本投資者入境計劃」，樓市終全面鬆綁。他指出，房地產市場一直是支持香港經濟增長重要一環，壓抑樓市無疑等同與香港經濟對着幹，有信心政府不會重蹈覆轍。

不過，龍不認同社會有聲音指香港房屋問題源於土地不足，認為香港不缺乏土地，指香港用於建造住宅的土地只有7%，如港府主動求變、發掘土地潛力，解決土地問題並非難事。至於本港樓價高企，龍漢標認為樓價反映地方經濟活動，舉例指如經濟較差、樓價自然低，故香港樓價物有所值。

他補充，香港物業價值高，不單反映地段價值及建築質素，還包括發展過程的審批延誤、工人不足、利息開支等。他指政府與其干預市場、管控價格，不如提升效率、壓縮審批、簡化流程，以加快房屋供應及節省利息成本。

土地主導權要在政府手上？ 龍漢標一直都在、無一不由政府主導

全國政協副主席梁振英曾指，目前土地及房屋供應確實短缺，但未來供應並非愈多愈好，「矯枉過正的後果會很嚴重」。李家超則回應指，政府必須有土地主導權，要房屋市場健康發展，主導權就要在政府手上，否則會落在利益藩籬控制之中，不符合市民及香港利益。

龍漢標發言時也有觸及土地主導權，點名「特首」指土地主導權一定要在政府手上，他重申土地主導權一直都在政府手上，指出任何發展項目，由規劃、賣地、換地、批則、施工、賣樓，無一不由政府主導、無一不受政府規管。他又稱，發展商發展項目的時間愈長，承擔經濟環境變化，及同利息成本的風險就愈高。

政府正推進北部都會區發展。

質疑政府加強收地並非加強商討換地 促做生意有商有量

之後，龍漢標提到北部都會區發展。他引述政府數據指，北都主要項目收地賠償開支預算高達1215億元，香港地產建設商會多次去信政府，要求政府延長商討換地改契申請的時限，惟至今仍未有回覆。他續稱，限期明年3月到期，質疑政府收地勢在必行，「加強版的傳統新市鎮發展模式」只是加強收地，而非加強商討換地。

他表示，做生意會有討價還價的時候，但應有商有量，指出政府庫房赤字過千億，「有錢收一定好過畀錢出去」，促政府識變、以新思維模式延長商討時限，呼籲政府「貼市」釐定補地價格，換取補地價收入、減省收地賠償開支。

《施政報告》亦提出北部都會區「片區開發」，發展局局長甯漢豪曾表示，年底前會開展市場意向調查，為招標作準備。龍漢標質疑，招標後又會否與發展商討論？稱「片區開發」是十年、二十年、三十年長線投資，政府應該與開發商持續溝通。他促政府求變，表示政府要變得更靈活、更機動、更迅速，並以促進者思維回應發展過程中的挑戰，確保「片區開發」概念成功落實。

此外，龍漢標指，政府應盡快解放租契物業的重建活動，指政府是地主又是「政策話事人」，「如果咁都不應變求變，咁增加土地資源，又從何說起呢？」

經民聯地產及建造界立法會議員龍漢標。(張浩維攝)

呼籲政府聆聽地產及建造界聲音 望攜手同行打造美好明天

最後，龍漢標表示，就算在疫情時期，地產及建造界都「出錢出力」，對國家、香港、社群的支持都義無反顧。不過，他表示業界希望政府都能聆聽他們的聲音，才可達至相輔相成。

他表示，多年來政府關注地產發展的措施，業界都知道，今年《施政報告》強調改革，業界亦已經準備好，只要政府願意與業界攜手同行，相信必定能為香港打造更美好的明天。

地建商會成員包括主要發展商

龍漢標是香港地產建設商會秘書長，商會成員包括了本港主要地產發展商，商會主席為梁志堅，副主席為信和置業有限公司黃志祥，執委會成員代表來自太古地產有限公司、恒隆地產有限公司、新世界發展有限公司、華懋置業有限公司、和記地產有限公司、中建企業有限公司、信德集團有限公司、新鴻基地產發展有限公司、麗新發展有限公司、恒基兆業地產有限公司、長江實業(集團)有限公司、鷹君有限公司、希慎興業有限公司、香港置地物業有限公司、會德豐地產有限公司、合和實業有限公司等。