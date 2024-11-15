施政報告辯論｜歷時約21小時　無人反對下舉手通過

立法會一連三日展開施政報告議案辯論，今日（15日）獲議會通過。政務司司長陳國基總結發言指，制定《施政報告》前舉辦了不少諮詢會，官員亦深入了解大眾心聲，採納了議員意見，感謝議員提出非常有建設性的建議，特區會認真研究及積極跟進。



提出致謝動議的內務委員會主席李慧琼表示，本次辯論共88位議員發言，總發言時間為17小時39分，感謝議員發表意見。她引述港澳辦主任夏寶龍指，期望特區包括立法會的社會各界人士同心協力、奮發進取，貢獻國家同時推動香港更好發展，讓香港乘改革東風、抓時代機遇、繪發展新篇。



今次施政報告議案辯論連同官員發言合共約21小時，舉手通過時選委界立法會議員李浩然不在席。



謝偉俊。（立法會直播截圖）

謝偉俊倡設「馬斯克委員會」減政府開支 促保留香港特色否則冇運行

選委界立法會議員謝偉俊發言時表示，本屆政府有成績，包括三隧分流令交通受益、收回公屋獲市民讚賞，旅遊方面雖然在美斯事件上「甩轆」、「搞唔掂」Taylor Swift，但最後邀請到Coldplay都不錯；郵輪碼頭起初「立立亂」，但現時都不錯。他認為本次《施政報告》實際措施多於口號，是好的發展方向。不過，他認為美國大選後香港會受到更大打擊，最近港股趨勢向下，太多人北上消費可能令本地商戶雪上加霜，呼籲香港加強抵禦能力。

此外，謝偉俊指出香港仍有龐大赤字，指特朗普（Donald Trump，又譯川普）任命富豪馬斯克（Elon Musk）和企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）領導政府效率部（DOGE），香港以可參考成立「馬斯克委員會」研究節流的措施。

最後，謝偉俊強調香港繼續成功是保留「不同」之處，例如價值觀、法制、施政語言，稱香港是「食四方飯」，可以配合國家、融入國家，但千萬不要是「熔斷的熔」，應該是「包容的容」，強調香港不能失去本身特色，否則會「冇運行」。

管浩鳴。（廖雁雄攝／資料圖片）

管浩鳴：煙、酒同樣有害 質疑降低烈酒稅與提高煙稅政策上有矛盾

在最後一節，辯論主題為「打造國際高端人才集聚高地；惠民生 添幸福 」。選委界立法會議員管浩鳴指出，《施政報告》提出下調高端烈酒税，令不少市民認為政策上出現矛盾，舉例指近年政府以健康為由多次調高煙草稅，估計未來更會推出「更辣」的控煙措施，事件已經引起爭議，包括旅遊及餐飲業界都擔心會影響旅客訪港。

不過，管浩鳴指出，吸煙和飲酒同樣危害健康，酒後駕駛、酗酒，甚至衍生出虐兒、家暴等所造成的禍害，不會較二手煙小，反問政府一方面堅持加強控煙，但又調低烈酒稅，道理上如何講得通呢？他續稱，兩項政策會令市民產生錯覺，即吸煙是「十惡不赦」的行為，而飲酒是高尚的象徵。

醫務衞生局局長盧寵茂在總結發言時表示，健康經濟政策不一定「零和遊戲」，例如控煙政策是「贏健康不是輸經濟」，長遠更加可能「贏經濟」。

陳沛良。（黃浩謙攝／資料圖片）

陳沛良促檢視公院收費 避免高度補貼 減少誤用及濫用

選委界立法會議員陳沛良則表示支持當局會檢視公院收費架構與水平。他指出，公共醫療資源雖然屬於全社會，但公共資源是始終有限，收費亦7年無調整，應作恒常價格檢討，設定合理收費，推動更多以「用者自付」為原則的公共醫療服務，以避免高度補貼，令資源落在經濟困難者的身上，認為某種程度上確實可減少誤用或濫用的情況發生。

葉劉淑儀指有業界反映應讓本地優質媒網進入內地市場（直播截圖）

葉劉淑儀促局方跟進讓優質網媒在內地運作

第一節辯論主題包括「改革求變由治及興 ；『一國兩制』行穩致遠； 強化政府治理體系 ；深化大灣區合作」行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀指，有業界反映為何本地優質網媒不能入內地市場？若他們願接受內地一切規管，甚至合資經營模式也接受，相信優質網媒若能在內地運作，可以對香港有更真實的描述，希望政府作出跟進。

第二節討論「鞏固提升國際金融、航運和貿易中心地位；因地制宜發展新質生產力」。第三節討論「促進文化體育旅遊融合發展；推動多元經濟；推動北部都會區發展引擎；惠民生 添幸福」。

議案通過後，特首辦發出新聞稿，特首李家超感謝立法會通過致謝議案。他表示，今年《施政報告》推出超過600項政策措施，鞏固提升香港固有優勢，進一步推出強化措施，同時發掘新經濟增長點，照顧市民需要，並為願景和長遠目標作出規劃。他感謝議員提出有關改革求變，發揮「一國兩制」優勢，強化政府治理體系；鞏固提升國際金融、航運和貿易中心地位，發展新質生產力；推動多元經濟和北部都會區發展引擎，深化大灣區合作；打造國際高端人才集聚高地等建議。