假學歷・01獨家｜澳門有大學向香港考評局查DSE成績　揭26份造假

香港假學歷風暴再次擴大，並蔓延至澳門。《香港01》獨家獲悉，澳門有大專院校向香港考評局核查入學申請人的文憑試 （HKDSE）成績，發現有26份是造假，更是首次發現香港文憑試的假學歷。

香港考評局沒有正面回應是否屬實，表示不會對外公開核實結果。澳門教育及青年發展局則表示無相關資料提供，但今年已召開兩次會議，表示關注「鄰近地區」發現假學歷，並與澳門院校商討如何把關，阻截假學歷流入。



假學歷風暴・專頁

《香港01》獲悉，澳門有大專院校向香港考評局核查入學申請人的文憑試 （HKDSE）成績，發現有26份是造假。圖為以往DSE放榜日，學生向記者展示的真實成績。（資料圖片 / 蘇煒然攝）

大部份澳門大專院校接受香港DSE成績

現時澳門有10間高等院校，大部份接受申請者以香港文憑試作為學歷認證。以申請今年9月入讀澳門大學為例，須在中英文科及兩科選修科取得至少3分、數學至少2分、公民與社會發展科考獲達標。門檻與香港八間資助大學最低收分要求「332A」成績看齊。

據了解，有澳門高等院校收到申請人文憑試成績後，向香港考評局核實，發現其中26份造假。

澳門大學接受香港DSE成績，門檻與香港八間資助大學最低收分要求「332A」成績看齊。圖為澳門大學已遷往橫琴的校本部。（視覺中國）

考評局：不對外公開

考評局回覆表示，可協助高等院校或教育機構核實考生成績，以處理入學申請。不過查核結果只會向申請人或相關教育機構及僱主提供，不會對外公開。局方又說，一直為轄下本地公開考試的歷屆考生，提供印發成績證明文件的服務。

香港考評局無正面回應《香港01》查詢，僅表示查核成績不對外公開。（資料圖片 / 張浩維攝）

澳門教青局：無相關資料

主管澳門教育的教育及青年發展局回覆《香港01》指「無相關資料提供」。記者又向澳門多間高等院校查詢，僅得澳門旅遊學院回覆，表示未發現有文憑試假學歷。校方表示如發現任何學生透過虛假成績入學，校方會終止其學籍，並取消其畢業資格。

9月10日，澳門教青局與高校代表舉行學歷核查交流會。（澳門教青局網站圖片）

澳門辦學歷核查交流會 關注「鄰近地區」現假學歷

翻查澳門教青局網站，局長龔志明今年7月曾主持會議，關注近日鄰近地區高校發現使用虛假文件入學，以及有外地機構濫發專家名銜。局方形容澳門院校國際排名持續上升，吸引不少外地學生來澳升學，要求澳門院校提高警惕。如發現虛假申請資料，將採取嚴厲措施，撤銷錄取資格、註銷學籍或撤銷學位。會上又提到澳門多年來都不准院校，委託任何中介機構代為向內地招生。

教青局9月10日亦曾舉行「學歷核查交流會」，十間高等院校的招生冊代表出席。局方在會上介紹查核學歷文件的途徑、各地教育部門的資料庫等。多間院校亦表示會借助官方平台核證學歷、直接接收國際課程及公開考試成績、增設面試或筆試以審查學生水平等。

澳門教青局局長龔志明7月主持會議，關注近日「鄰近地區」高校發現使用虛假文件入學事件。（澳門教青局網站相片）

香港假學歷風暴愈演愈烈，澳門的院校亦早已關注。澳門城市大學今年6月發公告，點名23間聲稱可以幫助學生「保錄取」至該校的中介，嚴正聲明絕無與中介合作。

香港多間大學亦早已聲明，切勿誤信聲稱可以「保錄取」的中介，並強調並無所謂內部推薦等入學渠道。

澳門城市大學發布嚴正聲明，點名23間聲稱可以「保錄取」的中介，表示絕無與任何中介合作。（澳門城市大學網站）

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