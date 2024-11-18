秘魯APEC｜李家超到餐廳市集　冀自貿協定助引入更多農產品來港

在秘魯出席完APEC領導人非正式會議的行政長官李家超稱，是任內首度出訪南美國家。他為了進一步認識秘魯文化和人民生活，和團隊利用兩段午飯時間，了解當地人的生活和本地特色。他稱，香港與秘魯簽訂自由貿易協定後，希望有更多秘魯特色農產品進口香港。香港去年從秘魯進口價值16.9億港元的貨物以蔬菜及水果為主。



李家超（右）利用到秘魯出席APEC期間，了解當地人生活和當地特色（李家超Fb）

李家超在社交平台發文指，他除了於餐廳與秘魯外交部大使María Eugenia Chiozza Bruce de De Zela品嚐秘魯特色三文治及紫玉米汁外，亦跟秘魯廚師Adolfo Perret前往市集看見很多香港不常見的水果及農產品，當中包括印加豆(pacae)、蛋黃果(lucuma)、甜熱情果(granadilla)及紫玉米(purple corn)等。

李家超（右）利用到秘魯出席APEC期間，了解當地人生活和當地特色（李家超Fb）

李家超（右）利用到秘魯出席APEC期間，了解當地人生活和當地特色（李家超Fb）

他指，香港與秘魯簽訂自由貿易協定後，希望有更多秘魯特色農產品進口香港。當地商人對香港與秘魯締結商機充滿期待。香港去年從秘魯進口價值16.9億港元的貨物，正是以蔬菜及水果為主。

李家超（左）利用到秘魯出席APEC期間，了解當地人生活和當地特色（李家超Fb）

李家超（左）利用到秘魯出席APEC期間，了解當地人生活和當地特色（李家超Fb）

李家超強調，香港一直致力擴展自貿協定網絡，務求使本港的貨物及服務以更佳的條件進入國際市場，而香港與秘魯的自貿協定亦將為雙邊貿易提供更具透明度及有利的平台，協助港商及秘魯投資者擴展業務。