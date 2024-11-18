香港海運週開幕逾萬人參加　林世雄與嘉賓坐船視察葵青貨櫃碼頭

為期七日的「香港海運週2024」今日（18日）開幕，逾80間海事機構將舉辦超過50項業界和公眾活動，料約14,500人次參與實體活動。運輸及物流局局長林世雄昨日（17日）與海事處處長王世發、海運及港口發展專員陳婉雯，邀請世界各地來港的嘉賓乘坐政府船隻「天后」號，由維港出發，近距離欣賞昂船洲大橋及視察葵青貨櫃碼頭的情況。



11月17日，林世雄與來自世界各地參與香港海運週的來賓，遊維港及視察昂船洲大橋與葵青貨櫃碼頭。（運輸及物流局Facebook）

「香港海運週2024」舉辦的活動除了有「2024世界航商大會」、「亞洲物流航運及空運會議」，亦有首次舉辦為期兩天的「香港全球航運貿易高峰會」，高層次探討以創新策略應對航運業正面對的逼切挑戰。林世雄局昨日下午出席高峰會的閉門會議，與世界各地航運領袖和政策制定者共同就全球貿易和航運的議題交流。

11月17日，林世雄與來自世界各地參與香港海運週的來賓，遊維港及視察昂船洲大橋與葵青貨櫃碼頭。（運輸及物流局Facebook）

11月17日，林世雄與來自世界各地參與香港海運週的來賓，遊維港及視察昂船洲大橋與葵青貨櫃碼頭。（運輸及物流局Facebook）

林世雄感謝多個國家負責海運及運輸的部長或副部長，百忙中抽空出席今年的「香港海運週2024」，除了國家交通運輸部副部長付緒銀，共9個歐洲、中亞、東盟和其他歐洲國家的部長，聯同多個國際航運組織，以及多國行業高層一同匯聚香港，商討在全球經貿和運輸大變局下，航運產業發展面臨的新機遇和新挑戰，並見證香港在鞏固國際航運中心地位上的決心及優勢。

11月17日，林世雄與來自世界各地參與香港海運週的來賓，遊維港及視察昂船洲大橋與葵青貨櫃碼頭。（運輸及物流局Facebook）

11月17日，林世雄與來自世界各地參與香港海運週的來賓，遊維港及視察昂船洲大橋與葵青貨櫃碼頭。（運輸及物流局Facebook）

11月18日，林世雄與格魯吉亞副外長Alexander Khvtisiashvili會面。（運輸及物流局Facebook）

香港海運港口局日前亦與國際船東互保協會簽訂諒解備忘錄，簽約儀式上陳婉雯以及協會首席執行官Nick Shaw均表示，未來要加強在海事保險人才培訓方面的合作，以及利用香港與內地的關係優勢，進一步加強與內地在此領域的合作。