港府譴責美中經濟與安全審議委員會報告　內容污衊抹黑須直斥其非

針對美中經濟與安全審議委員會11月17日向國會提交年度報告，稱《港區國安法》令香港失去其國際金融中心的優勢，形容香港營商環境漸趨「大陸化」。港府今日（20日）凌晨發聲明，指報告針對香港各方面情況的失實言論和污衊抹黑，對此表達強烈譴責，並必須嚴厲直斥其非，並再次強烈敦促美國認清事實，遵從國際法和國際關係的基本準則，立即停止干涉純屬中國內政的香港事務。



圖為2023年8月15日，為於華盛頓的美國國會大樓。（Reuters）

特區政府發言人表示，特區政府強烈不滿和堅決反對美中經濟與安全審議委員會肆意以政治凌駕法治，一再透過所謂「報告」干預香港特區事務，強調港府定當繼續依法有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，同時繼續依法保障香港市民的權利和自由。

發言人強調，世界各國都有責任維護國家安全，香港特區作為中華人民共和國不可分離的部份亦不例外。港府無懼任何外部勢力的霸凌和威嚇行為，堅決反對其干涉香港特區事務。

港府指美國企業在香港擁有龐大的商業利益。香港的繁榮穩定必定對香港與美國互惠互利。（梁鵬威攝/資料圖片）

稱美國在港享有重大經濟利益

《香港國安法》和《維護國家安全條例》清楚訂明構成有關罪行的元素和刑罰、例外情況和免責辯護，只針對極少數危害國家安全的人和組織，保障廣大市民的人身和財產安全，使香港特區的營商環境更穩定。

發言人又提到，美國在港享有重大的經濟利益，美國對香港的貿易順差過去10年約為2,700億美元，是其全球貿易夥伴中最高，並有超過1,200家美國公司在港設有業務。這些數字顯示香港跟美國兩地有密切而長遠的經濟往來，而美國企業在香港擁有龐大的商業利益。香港的繁榮穩定必定對香港與美國互惠互利。