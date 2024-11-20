新田科技城｜前期工程申請撥款減約一成　剔除造價七億大型展館

發展局就新田科技城前期工程及委聘顧問進行三寶樹濕地保育公園的設計，向立法會申請撥款271億8500萬元，較上月向立法會提交的約300億元方案，減少約一成開支，當中包括剔除了備受質疑建造費最高達七億元大型展館，及在土地平整等方面節省成本。工務小組會在本月25日召開特別會議，討論相關撥款申請。



當局原擬於灣仔北海濱用地興建大型建設設計展館，介紹北部都會區和交椅洲人工島等發展，但在早前的發展事務委員會會議上，被議員質疑為何與新田科技城的前期工程撥款綑綁，也質疑展館的造價過高，結果當時發展局表明會抽出展館撥款獨立申請。而展館佔造價估算約2.3%。



新展區命名為「建香港．見未來」，分別展出香港宏觀規劃、北部都會區與交椅洲人工島；另增多媒體互動展品、沉浸式體驗和「打卡」位可供市民打卡。（發展局圖片）

擬建大型建設計劃展館的地點。（發展局文件）

立法會工務小組今日討論新田科技城前期工程撥款申請，發展局解釋撥款金額下降是因為將部分發展項目包括大型展館剔除，以作獨立討論；工程設計方面，當局決定調整公用設施共同溝的使用範圍，現建議只設置在繁忙路口下，以發揮最大的成本效益， 因而節省開支約3億港元、 即約1% ；接獲部分工程回標價，較政府預算更低。將估計造價調低約18.2 億港元、即約6 .1%。

今年施政報告提出在新田科技城推行片區開發，由發展商自行投資平整土地及興建設施，發展局指暫時未能估計可以節省多少開支。

擬建的新田科技城，約247公頃座落於濕地保育區及緩衝區。（世界自然基金會香港分會提供）

發展局常任秘書長（規劃及地政）何珮玲稱，片區三個試點包括科技城，會在年底前公布。至於原址換地也會盡快，如果不是今年內，也應該是明年年初進行。至於這兩個項目在土地平整或基礎建設方面，可以為政府節省多少錢，當局要下一步才能估算，因為要視乎原址換地能否成事。

會上，有議員關注新田科技城的交通配套，勞聯的林振昇指2031年將有首批居民和創科公司遷入新田科技城，但當區主要交通幹道，如港鐵北環線在2034年才啟用，北都公路2036年才開通，未能做到基建先行。

北環線東延線全長約9.5公里，從古洞站向東延伸至坪輋，途經新界北新市鎮的各個發展節點；新界東北線全長約8.5公里，由香園圍途經坪輋及皇后山等地區連接東鐵線粉嶺站；北都公路（新界北新市鎮段）將向東延伸至坪輋，接駁至香園圍公路及沙頭角公路。（運輸及物流局《香港主要運輸基建發展藍圖》）

發展局回應指，2031年入伙的居民只是少數，當2034年大批居民入伙時，北環線已開通，首批居民入住後，會研究是否加强巴士等交通配套，居民亦可選擇接駁至5分鐘車程外的港鐵古洞站。

另外，三寶樹濕地公園建成後的實際用途，漁護署表示，三寶樹濕地公園將來會用作探討漁農業可持續發展的試點，政府會聯同漁民組織和團體，提升三寶樹濕地公園的生態和漁業功能。發展局亦表示，三寶樹濕地公園能提升后海灣濕地的生態功能，政府鼓勵在三寶樹擁有私人土地的業權人交還土地給政府，指可利用三寶樹的私家地價值，在其他發展項目補地價時作對沖。