中山公園泳池AI防溺系統日均發十次警示　田北辰披露源於一原因

中山紀念公園泳池今年9月啟用「人工智能遇溺偵測系統」，一直關注公眾泳池安全的實政圓桌立法會議員田北辰昨天（19日）到場參觀，引述康文署表示初期每日平均發出約11次警示，部分是由於有泳客好奇測試系統玩潛泳而觸發，現在已減至每日大約有5至6次警示。田北辰形容跟進防溺系統三年終點在望，希望盡快於所有公眾泳池安裝遇溺偵測系統。



11月19日，實政圓桌立法會議員田北辰與黨友莊豪鋒，參觀中山紀念公園泳池的「人工智能遇溺偵測系統」。（田北辰Facebook）

中山紀念公園泳池是首個安裝海外防溺系統的公眾泳池，9月正式啟用，至今測試兩個月，系統可以花約10秒偵測到沉水底不動的泳客，發出警號和準確指出位置。田北辰與實政圓桌地區總幹事莊豪鋒應康文署邀請參觀。

中山紀念公園泳池的「人工智能遇溺偵測系統」。（田北辰Facebook）

他說過去兩三年不停要求政府安裝人工智能防溺系統，因為新加坡已經在20多個泳池安裝，香港都不應該太落後，不過同時擔心系統太多誤鳴，影響救生工作。

中山紀念公園泳池的「人工智能遇溺偵測系統」。（田北辰Facebook）

康文署向田北辰透露，系統測試兩個月，初期每日平均發出有約11次警示，大部份屬有泳客沉水底閉氣不動而觸發，亦有泳客好奇試系統玩潛泳。不過經過兩個月宣傳教育，現在已經減至每日大約有5至6次警示，救生員反應都很正面，認為沒有增加額外壓力，令他們更容易發現浸於水底狀況，不過過去兩個月在中山紀念公園泳池都未有遇溺個案，所以暫時都未見真章。

11月19日，實政圓桌立法會議員田北辰與黨友莊豪鋒，參觀中山紀念公園泳池的「人工智能遇溺偵測系統」。（田北辰Facebook）

11月19日，實政圓桌立法會議員田北辰與黨友莊豪鋒，參觀中山紀念公園泳池的「人工智能遇溺偵測系統」。（田北辰Facebook）

田北辰歡迎中山紀念公園泳池安裝防溺系統，亦希望政府比較觀塘泳池測試的另一套系統後，盡快選出最好的系統，雖然至今未有全面安裝時間表，但他也認為跟進三年總算「終點在望」，會繼續在立法會催促政府盡快安裝。