林鄭前特首辦租約將滿擬另租地方　田北辰有一站式方案免租金爭議

因位於堅尼地道的前特首辦有「人滿之患」，政府安排租用金鐘甲級寫字樓另闢辦公室供前特首林鄭月娥使用，但因政府財赤及該處租金高昂遭批評。據悉，金鐘辦公室租約將於明年中屆滿，政府擬另覓地方。實政圓桌立法會議員田北辰今日（4日）倡議，堅尼地道辦公室以服務三任特首為限，讓林鄭月娥可改到此辦公，形容是「一站式」的解決方案，又認為隨著前特首卸任時間越長，越少機會要在前特首辦接待外賓。



田北辰（何夏怡攝）

政府把堅尼地道28號的舊英童學校闢作前特首辦，以供卸任特首處理公務包括接待外賓等，但由於已有三位前特首使用，地方不敷應用，當林鄭月娥卸任後，政府在金鐘太古廣場租用辦公室。今年初立法會審議預算案的特別財委會上，政府披露前任行政長官辦公室2023/24年度的開支約為2,099萬元，當中逾四成約917萬為林鄭月娥位於金鐘太古廣場「前任特首辦」的開支，較前一年約695萬元增31.9%。當時多名議員都質疑在龐大財赤之下，有否必要租用租金不菲的核心商業區頂級寫字樓作前任特首辦。

金鐘前特首辦租金明年中屆滿

行政署曾指，林鄭的辦公室在2022年年中設立，2022/23年度數字反映9個月的開支，2023/24年度才完全反映12個月的開支。行政署又指特首離任後需給予恰如其分的地位及尊重，考慮其身份及禮儀工作，辦公室最適合設於市區中心及有保安的大廈，而且前特首辦公室性質獨特，不適宜定立租金硬指標。

據悉，太古廣場辦公室的租約將於明年中屆滿，有消息指政府經研究後不會再續租，以免再引發租金高的爭議。但考慮到仍要支援前特首的對禮節性工作，及會見政要、以前特首身份受訪等工作需要，傾向仍在核心商業區尋找新辦公室。

金鐘太古廣場林鄭月娥前特首辦。（）

實政圓桌立法會議員田北辰認為，租金何謂「合理價錢」的爭論永遠都不會結束，而實證圓桌去年已提出，在世界很多地方有為前首長提供司機、秘書等終身配置，「但寫字樓是否一定需要呢？」他又認為，租用高檔寫字樓用於接見外賓，也要考慮合理性。

田北辰倡前特首辦只供三任前特首使用

基於早有堅尼地道28號的前特首辦，田北辰形容他提出一個「一站式」解決方案，即該處只供三任前特首使用，在目前情況下，林鄭月娥便可遷入堅尼地道的辦公室。他解釋，隨著前特首卸任時間越長，相信接待外賓的機會也越少，認為以三任為界的安排屬合理，他說：「該處有統一保安，是最好的地方，不如劃線一次過搞定」。

李梓敬也支持遷回政府物業

一直關注林鄭月娥辦公室開支的新民黨立法會議員李梓敬指，若她搬遷至政府物業辦公表示歡迎，直言辦公室開支龐大。他對使用率亦提出疑問，指相關部門沒有記錄使用率屬不理想。他表示，曾向行政署就此作出查詢，惟未有接獲回覆。他表示，議員也曾提出尋覓政府物業讓前特首辦公，皆因就算租其他甲級寫字樓，裝修費都會十分高，政府亦可以商討是否將辦公室搬至政府總部或其他政府處所。

梁振英經常在前特首辦受訪及接待貴賓 (資料圖片/歐嘉樂攝)

前任辦坐落中環半山區堅尼地道28號。（政府網站短片截圖）

本港目前有四位卸任特首，包括首任特首董建華、曾蔭權、現為全國政協副主席的梁振英和林鄭月娥。按田北辰建議，即董建華棄用前特首辦。