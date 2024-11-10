美領事冀改變「政治犯」待遇　林定國質疑：想做朋友但又搵腳踢你

美國駐港澳總領事梅儒瑞日前表示，香港要改變對「政治犯」的待遇，才能與美方建立更好關係。律政司司長林定國形容梅儒瑞說法很奇怪，以一個比喻來回應：「有個人同你握手，話想同你做朋友，但又不斷係咁搵腳踢你」，質疑梅儒瑞的表態或欠缺說服力、善意與誠意改善美港關係。



律政司司長林定國以一比喻回應梅儒瑞「改變政治犯待遇」說法。（資料圖片/梁鵬威攝）

林定國以一比喻回應梅儒瑞「改變政治犯待遇」說法

上周（6日）美國駐港澳總領事梅儒瑞趁美國總統選舉點票日見記者，表示香港一直很有競爭力，美國重視與香港的關係。談到雙方如何改善關係時，梅認為需要香港在某些方面作出改變，包括改變對「政治犯」的待遇，特別點名黎智英案和初選47人案。

11月6日，美國駐港總領事館梅儒瑞出席美國總統大選的觀選活動。（盧翊銘攝）

林定國出席無綫電視錄影節目《講清講楚》，被問到梅儒瑞要求改善黎智英等國安案被告的待遇時，他形容梅的表態「很奇怪」。

有個人伸手同你握手，話想同你做朋友，但佢又不斷搵腳係咁踢你，其實呢類講法究竟能唔能夠令人有說服力，覺得你係有個善意同誠意？ 律政司司長林定國

林定國希望，任何想與香港建立互信及友善關係的人士，停止發出威脅本港司法界人士的言論，或者嘗試干涉本港司法程序。

美國大選：圖為2024年11月6日選舉夜，美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）、妻子梅拉尼婭（Melania Trump）、小兒子巴倫（Barron Trump）出席佛州集會時一同上台。（Reuters）

特朗普曾稱爭取釋放黎智英 林定國：違反法治做法不適合

美國總統選舉結束，共和黨特朗普再度入主白宮。特朗普早前表示很關注香港國家安全案件，表明一定會爭取釋放被告黎智英。

律政司司長林定國表示，任何人嘗試改變司法程序、影響結果，屬違反法治原則。（資料圖片/梁鵬威攝）

被問及會否擔心本港司法界因此受到衝擊，如所有法官都被美方制裁等，林定國表示，任何人嘗試改變司法程序、影響結果，屬違反法治原則，形容做法不適合。律政司及法庭人士將用實際行動表明不會受到影響。