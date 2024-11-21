100名公務員獲嘉許　楊何蓓茵指公務員要不斷求進　竭誠為民

公務員事務局局長楊何蓓茵今日（21日）向100名公務員頒發「公務員事務局局長嘉許狀」，讚揚他們竭誠支援所屬部門，向市民提供優質服務。公務員義工嘉許狀頒發典禮同時舉辦，有獲獎團隊1年進行義工服務逾5萬小時。楊何蓓茵致辭時指，全港公務員要以獲獎團隊和個人為榜樣，秉承愛國愛港精神，竭誠為民。



取消服務20年門檻 年資淺得獎公務員亦獎勵旅行

今年共100名公務員獲得公務員事務局局長嘉許狀，分別來自42個政策局和部門，涵蓋51個不同職系，包括專業和技術職系、紀律部隊和一般職系。楊何蓓茵致辭表示，得獎者工作表現卓越，竭誠支援所屬部門，向市民提供優質服務，是廣大公務員楷模。

她續指，嘉許狀計劃經優化後，服務需滿20年方可獲頒旅行獎的規定已取消，現時不設年資下限，今年12名服務年資介乎5至17年的人員獲旅行獎，她冀可激勵年資淺的公務員不斷求進，為市民提供更優質服務。

（黃偉民攝）

首屆公務員義工嘉許計劃 有獲獎團隊1年做5萬小時義工

同時舉辦的首屆公務員義工嘉許狀頒發典禮，共14個團隊獲獎，有團隊過去1年進行逾5萬小時義工服務，337人獲得個人獎，總時數超過4萬小時。楊何蓓茵認為，透過嘉許計劃定期表揚公務員做義工，將進一步激發公務員投身義工的熱情，讓公眾更近距離體會公務員行善樂助的一面。

她指出，現時是香港全力拼經濟、謀發展、惠民生的時機，需要公務員勇於革新求變、不斷求進，全力協助行政長官施政，希望公務員以獲獎團隊和個人為榜樣，秉承愛國愛港精神，竭誠為民。