公務員流失9300人主要為退休　約3000人辭職比率降至1.8%

立法會公務員及資助機構員工事務委員會將於11月18日召開會議，討論包括公務員編制、實際員額、退休、辭職、年齡分布和性別分布概況，以及非公務員合約僱員。根據局方文件顯示，在2023/24年度，公務員流失人數約為9,300人，佔實際員額約5.4%，較去年為低。其中，退休是公務員離任的主要原因，佔流失人數約六成，亦有約3,000人辭職。



公務員流失人數較去年低（資料圖片）

2023至24年度 公務員退休人數為5700人

截至2024年3月31日，公務員編制約為19.2萬個職位，而實際在職公務員人數則約為17.3萬人，佔香港人口和勞動人口分別約2.3%及4.6%。局方指，會繼續控制公務員編制零增長。

在2023至24年度，公務員流失人數約為9,300人，佔實際員額約5.4%，較去年度為低。退休是公務員離任的主要原因，佔流失人數約六成，在2023至24年度，公務員退休人數約為5,700人。

2023/24年度3000公務員辭職 局方：對運作無太大影響

局方推算未來20年自然流失率會逐漸下降及回穩。退休人數佔公務員實際員額會由 2024至29年期間每年平均約2.9%，逐漸下降至 2029至34年期間的約2.5%，以及2034至39年期間的約1.5%，並在2039至44年期間稍微回升至2%。

2023/24年度公務員的辭職率為 1.8%，辭職人數約為3,000人。局方指辭職比率已從高位回落，又稱政府部門一向有機制處理出缺職位的工作，例如由合適的人員署任、延長屆退休年齡公務員的服務等，因此辭職情況並沒有對政府運作帶來太大影響。

每年收數十萬份職位申請 平均每年1萬人獲聘

局方指，政府每年收到數十萬份職位申請，平均每年約1萬人獲聘。局方又稱，在預期的退休個案出現前，部門會預先策劃及進行招聘工作。同時，部門也可靈活採取各項延長公務員服務年期的安排，挽留具經驗並達退休年齡的公務員，以處理其特定的人力需求。

至於合約僱員的聘用情況，政府於2023年有9,648名僱員，2024年微升至10,267名僱員。