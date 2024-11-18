公務員空缺率近10%　楊何蓓茵：或全年招聘　體系改革「有空間」

現時公務員空缺率接近10%，由於政府控制開支增長，而公務員流失以退休為主，立法會公務員及資助機構員工事務委員會今日（18日）開會，不少議員關注能否保持公共服務質素，及改革公務員體系。公務員事務局局長楊何蓓茵表示，如果空缺率擴大，未來政府會推進全年招聘，現時已加快招聘程序。至於公務員體系改革，她相信有推行空間，將與數字政策辦探訪不同部門，及促進應用新科技，以期減省人手。



公務員事務局局長楊何蓓茵（資料圖片）

公務員空缺率達10%

截至今年3月31日，公務員職位數目約為192,000個，在職公務員人數則約173,000人，即空缺率接近10%。公務員事務局表示，一直嚴格控制公務員編制，在2024-25年度會繼續維持公務員編制零增長；並讓政府各部門透過資源調配，按年減1%經常開支。選委界林振昇議員關注開支減少惟空缺較高的情況下，公務員工作壓力會否增大，進而影響公共服務質素。

楊何蓓茵回應，每一個部門削減的1%資源，可以靈活運用在其他方面，例如增將退休公務員轉為服務合約僱員，以處理部門工作需要，相信不會導致人手大跌。

工聯會議員郭偉强亦提及編制和實際員額差距大，詢問局方收窄差距的進度及成效。（歐嘉樂攝）

政府或推進全年招聘公務員

工聯會議員郭偉强亦提及編制和實際員額差距大，詢問局方收窄差距的進度及成效。楊何蓓茵說，近年不斷加強公務員招聘及宣傳工作，以填補空缺，包括擴大招聘範圍至大學三年級學生，及加快發出聘書，由過去需時10個月加速到4至5個月。她表示，今年一年招聘到的公務員數量達到兩年水平，但準確數字要上任一年後才有，相信有助減少空缺。她還透露，如果空缺率擴大，未來政府會推進全年招聘。

勞工界議員周小松追問局方有否決心填補空缺，例如劃定招聘的績效指標，以減少公務員的過大工作量。楊何蓓茵坦言本港勞動人數下降，預測未來還會緊張，屬不可控因素，因此訂立招聘指標未必是最好做法。不過她承諾會研究縮短招聘的程序時間。

金融界立法會議員陳振英（歐嘉樂攝）

改革公務員體系「有空間」

公務員編制零增長之下，局方多次表示會應用科技減少公務員工作量、提高效率，亦與數字政策辦公室探討如何簡化管理程序。金融界陳振英議員希望成效可以量化，不過楊何蓓茵指，不同部門的差異使得量化不易，但實際上可體會到明顯轉變，例如出入境電化後，市民過關變快、無人機應用於斜坡工作等。她又指，現時已引入人工智能幫助處理文書。

應用科技後，公務員人手會否減省，甚至帶來公務員體系的改革？楊何蓓茵直言「不是完全沒有，相信會有空間」，接下來會與數字政策辦公室去探訪政府部門，以及促進應用新科技，以期減省公務員人手。

2014-2015至2023-2024年度公務員退休情況（公務員事務局文件）

首長級公務員集中退休 局方指要培養足夠繼任人

根據局方文件顯示，在2023/24年度，公務員流失人數約為9,300人，佔實際員額約5.4%，較去年為低。其中，退休是公務員離任的主要原因，佔流失人數約六成。其中，首長級公務員退休比例高達11.6%，陳振英詢問局方有否應對方案。

楊何蓓茵說，不同部門都需要首長級公務員傳授經驗，及確保一些大項目處理的連續性，所以有各類延續首長級公務員服務的方法。包括定期查看部門的繼任情況，以及培養足夠的繼任人。她舉例稱，計劃提升各部門參與國家事務研習課程的比率至100%。