北都｜牛潭尾擬發展130公頃未提造價　1.3萬個住宅單位以私樓為主

政府去年公布的《北部都會區行動綱領》提出發展四個區域，其中創新科技地帶包括新田科技城及牛潭尾。發展局向立法會提交牛潭尾發展文件，計劃發展130公頃用地，當中55公頃為大學城及醫院，餘下土地為住宅、道路、社區設施等。



當局未有公布預期造價，稱要等待技術研究後才可得知項目估算，而技術研究預計成本為6,000萬元，又強調政府會考慮財政及現金流的狀況。當局又指，建議興建的1.2萬至1.3萬個住宅單位，會以私人住宅為主，是為了配合大學城及醫院的教學人員及醫護需要。



發展局向立法會提交牛潭尾發展文件，計劃發展130公頃用地，當中55公頃為大學城及醫院，餘下土地為住宅、道路、社區設施等。（模擬圖片）

發展局向立法會提交牛潭尾發展文件，計劃發展130公頃用地，當中55公頃為大學城及醫院，餘下土地為住宅、道路、社區設施等。（模擬圖片）

發展局今日（13日）向立法會提交文件，公布牛潭尾的發展建議。文件提到計劃發展130公頃土地，當中46及9公頃為大學城及綜合醫教研醫院；其餘為綜合住宅社區，規劃為自給自足的「15分鐘生活圈」，當中18公頃為住宅用地，計劃興建12,000至13,000個住宅單位，以私人住宅為主；並會有鐵路接駁，以及由活化牛潭尾明渠而成的「藍綠公共空間」，設行人及單車走廊，連接區內各個部份。

被問到為何主力興建私樓，當局解釋，牛潭尾將來將發展為大學城及醫院，將有大量大學教職員、醫護進駐，認為興建私樓，比較適合他們的需要，又形容該住宅區為「下一個太古城、沙田第一城」。發言人又表示，牛潭尾會與鄰近的新田、古洞北等以港鐵北環綫連接，相關土地會有公營房屋發展。

發展局向立法會提交牛潭尾發展文件，計劃發展130公頃用地，當中55公頃為大學城及醫院，餘下土地為住宅、道路、社區設施等。（模擬圖片）

當局又預計，牛潭尾新增人口將達32,000至36,000人，並產生22,000至26,000個就業機會。

文件又指，規劃中六成土地，即約80公頃為私人土地，收地主要影響攸潭美村1,300個居民及約20公頃棕地。發展局發言人表示，考慮引入「鐵路加物業」、原址換地等模式，若失敗才會收地，又稱有信心發展商對原址換地有興趣，強調會考慮政府的現金流和財政狀況。

發展局向立法會提交牛潭尾發展文件，計劃發展130公頃用地，當中55公頃為大學城及醫院，餘下土地為住宅、道路、社區設施等。（模擬圖片）

造價方面，發言人稱暫未有詳細數字，仍需等待技術研究及詳細設計後，才可得知項目估算，包括銀碼以及工程攤分年期；而技術研究成本為6,000萬元。

當局預計會在2026年完成相關土地的環評程序及相關土地用途改劃，預計政府主導的土地平整及基礎設施工程，最早可於2027年展開。首批房屋、綜合醫教研醫院及大學城用地預計可於2029年起陸續完成平整；首批居民預計2034年起陸續遷入。

當局明日（14日）起，開展為期兩個月的公眾參與活動，將舉行巡迴展覽，並與專上院校、當地居民、業務經營者等相關持份者舉行簡介會。