人口老化｜甯漢豪：建築物公用部分設長者友善設施獲樓面面積寬免

未來十年人口老化更益明顯，財政司副司長黃偉綸統籌相關政策局在2024年內提出鼓勵居家安老政策。發展局局長甯漢豪表示，建築物公用部分提供長者康樂設施、在客用升降機內或其大堂提供休息設施，及在建築物的公用洗手間提供設有長者友善設施的厠格等，可獲得總樓面面積寬免，新機制會於明年中開始實施。



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「樂齡科技博覽暨高峰會 」由本月23至26日一連四日在會展舉行，發展局局長甯漢豪今日（25日）聯同常任秘書長何珮玲及副秘書長蔡梅芬出席，參觀多項設施及試食長者餐。發展局在Facebook專頁引述她表示，博覽會展出的樂齡科技產品及應用方案，令人眼界大開，得到很多啟發，政府會致力把有利長者生活的樓宇設計工作做好，提出切實可行建議，令屋宇署的樓宇設計指引能更配合長者需要，讓他們得到更舒適及優質的生活。

今年的施政報告宣布，為鼓勵居家安老，財政司副司長黃偉綸負責統籌相關政策局，在2024年內提出建議，把長者通用設計及通達概念，納入屋宇署的樓宇設計手冊中 。

甯漢豪表示，本港人口正急促老化，政府致力構建長者更友善社會，屋宇署已於今年9月公布新總樓面面積寬免機制，發展項目如在「綠建環評」認證上達致特定評級或輔以符合一或兩項「特定標準」，可獲得總樓面面積寬免。她指出，長者友善設計是五項「特定標準」的其中之一，例如於建築物公用部分提供長者康樂設施、在客用升降機內或其大堂提供休息設施，及在建築物的公用洗手間提供設有長者友善設施的厠格等，考慮到業界所需適應期及準備，新機制會於明年中開始實施。

「樂齡科技博覽暨高峰會 」由政府及HKCSS香港社會服務聯會合辦、香港科技園公司協辦。