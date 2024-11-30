未來3年擬輸入1萬熟練技工　孫玉菡：望數月內訂立清單

政府計劃在未來3年輸入1萬名熟練技工。勞工及福利局局長孫玉菡在電視節目表示，並非所有行業都要輸入技工，暫時構想是輸入與城市運作有關的技工，以及與經濟發展有關，例如高端製造業的技工。



孫玉菡指出，4年後香港會欠缺6萬名熟練技工，故需要輸入技工，但並非所有工種都需要輸入，希望明年初會訂立工種清單。他表示，會與業界討論，但現時已經有輸入司機外勞的計劃，故職業司機未必列入熟練技工的清單。



勞工及福利局局長孫玉菡。（黃浩謙攝）

關愛隊工作與綜援無償工作並不相同

社署明年起將要求無業的綜援領取人，每周參與1小時無償工作。孫玉菡表示，新計劃旨在增加綜援領取人與社會的聯繫，認為可幫他們重拾自信。此外，他表示無償工作並不困難，可能到社區中心協助舉辦活動、管理人流、派發物資等。不過，他表示為要保留懲罰機制，否則計劃會起不到作用。對於領取人可否在關愛隊服務，孫玉菡認為兩者性質不相同，雖不排除可連結在一起，惟現時不會考慮。