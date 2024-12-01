多四個氫能試驗項目獲批　包括19座小巴、旅遊巴、跨境中型貨車

多四個氫能試驗項目獲批，有承建商申請試驗氫能19座小巴及55座旅遊巴，接送工友來往工地，同時有物流公司申請試驗氫燃料電池中型貨車，用作跨境運輸。



氫能源跨部門工作小組成員今晨（1日） 參觀港鐵氫能有軌電車試驗項目。圖為工作小組主席、環境及生態局副局長黃淑嫻（左一）、環境及生態局氣候變化專員黃傳輝（右二）和工作小組成員聽取港鐵代表講解項目細節。（政府新聞處）

多四個氫能試驗項目獲批 包括小巴、旅遊巴、跨境貨車

環境局領導的氫能源跨部門工作小組，上周五（29日）原則上同意多四個氫燃料試驗項目，包括中石化香港申請在屯門望后石谷已修復堆填區利用太陽能製氫；中國建築聯合申請試驗一輛氫燃料電池19座小巴及一輛55座旅遊巴接送工友，並在工地試驗三輛氫燃料電池「叉式起重車」。

另外，錦路通物流、艾倫巴斯汽車科技及香港氫燃料電池公司聯合申請試驗一輛氫燃料電池中型貨車，作跨境運輸用途；中石化香港試驗一輛氫燃料電池輕型貨車，在青衣油庫作運輸用途。

氫能源跨部門工作小組主席、環境及生態局副局長黃淑嫻（中）、環境及生態局氣候變化專員黃傳輝（右四）和其他工作小組成員今晨（1日）參觀港鐵氫能有軌電車。（政府新聞處）

元朗凹頭公眾加氫站 料未來兩個月開始運作

環境局表示工作小組先後審視並原則上同意18個氫能試驗項目申請。其中，元朗凹頭的全港首個公眾加氫站上月落成，預計未來兩個月投入運作，為即將試驗的三輛氫燃料電池洗街車補充氫燃料。

機電工程署與律政司正草擬《氣體安全條例》修訂細節，涵蓋氫燃料的安全規管，並計劃明年向立法會提交修例建議。機電署亦積極推動氫能技術專業人才的培訓，正與職業訓練局及氫燃料系統的供應商探討，為氫燃料從業員設立相關安全培訓課程。