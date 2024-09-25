城巴氫巴10.1起試行過海線101　當日免費坐氫巴電巴【附班次】

城巴早前引入國產盛馳騰氫能巴士，並於今年7月首次行駛隧道路線。城巴表示，氫巴將於10月1起正式開過海路線及長途路線測試，並於當日起行駛101號線，提供恆常服務，為期約1個月。另外，城巴當日會舉辦「10.1新能源巴士免費體驗日」，市民可免費乘坐當日行駛101號線的氫巴及電動巴士不須付費，同日亦有「小童免費乘車日」。



城巴早前引入國產盛馳騰氫能巴士，並於今年7月首次行駛隧道路線。（資料圖片/鄭子峰攝）

城巴表示，氫能巴士自今年初啟航以來，在九龍區三條路線成功營運半年，早前首度通過行車隧道，期間限定行駛170號線。城巴10月1日起正式開過海路線及長途路線測試，首階段行駛101號線，為期一個月。

城巴將於10月1日舉辦「10.1新能源巴士免費體驗日」，當日會派出雙層氫巴及另一部同屬國產威馳騰的雙層電巴，全日行駛過海路線101，市民可免費乘搭相關班次。

城巴的威馳騰雙層電巴。（資料圖片）

另外，城巴10月1日同樣設有「小童免費乘車日」，4至11歲乘客使用小童八達通或其他應可電子支付工具，可享免費乘車優惠，拍卡後不會扣除任何車資，適用於城巴超過300條期間路線。