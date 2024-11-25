林鄭捧場睇汪明荃演唱會　欣賞Anson Lo唱《紫釵恨》｜政壇諸事町

77歲的汪明荃相隔七年再在紅館開演唱會，昨晚（24日）完成尾場演出。有讀者向《香港01》報料，座上客包括前行政長官林鄭月娥，她與友人一起欣賞尾場嘉賓盧瀚霆（Anson Lo）、容祖兒和楊千嬅演出。



11月23日至24日，紅館舉行《阿姐•汪明荃演唱會2024》。

汪明荃相隔七年再在紅館開演唱會

一連兩場《阿姐•汪明荃演唱會2024》昨晚（24日）圓滿結束，全晚演出以不同顏色的珠寶劃分出每一部分，寓意「汪阿姐」是演藝圈的瑰寶。汪明荃身穿一套比一套更華麗的服飾在紅館舞台載歌載舞，贏得全場觀眾無間斷的掌聲。

11月23日至24日，紅館舉行《阿姐•汪明荃演唱會2024》。

11月24日，林鄭月娥現身《阿姐•汪明荃演唱會2024》。（香港01讀者提供）

林鄭捧場睇汪明荃演唱會 欣賞Anson Lo唱《紫釵恨》

有讀者向《香港01》報料，座上客包括林鄭月娥，與友人早已坐下等開騷，非常捧場。她與友人一起欣賞尾場嘉賓盧瀚霆（Anson Lo）、容祖兒和楊千嬅演出。其中，Anson Lo與汪明荃合唱《紫釵恨》後，再合唱《迷人Pink Lady》。

盧瀚霆（Anson Lo）在後台與汪明荃、羅家英合照。（Anson Lo Facebook）

擔任特首時已捧場看汪明荃演唱會

林鄭月娥本身都頗為欣賞汪明荃，2021年擔任特首時曾經親身捧場觀賞汪明荃演唱會，當年「汪阿姐」與香港中樂團演出。

11月24日，林鄭月娥現身《阿姐•汪明荃演唱會2024》。（香港01讀者提供）

2021年林鄭月娥擔任特首時曾親身捧場觀賞汪明荃與香港中樂團演出。（林鄭月娥Facebook）

事後，林鄭月娥更在社交平台上載與汪明荃的合照，讚演唱會十分精彩，更指特別佩服「Liza姐」的不斷創新精神，為觀眾帶來更佳的文化藝術享受，「難怪觀眾熱情高漲，『安哥』聲不絕。」

林鄭月娥2021年主持港台節目《選委界別分組面面觀》宣傳選舉改制，其中一集邀請汪明荃出席。（港台節目片段截圖）

獲林鄭邀請宣傳選舉改制 汪明荃反映業界不滿

林鄭月娥2021年主持港台節目《選委界別分組面面觀》宣傳選舉改制，其中一集邀請了汪明荃以八和會館主席身份，分享對選委會人數由1,200人增至1,500人的感受。

汪明荃指，選委會人數由1200人增至1500人，但其所屬的「體育、演藝、文化及出版界」，席位由60席減至30席，其中15席更透過表列團體提名產生，「很多人失去機會，又失去一半聲音，當然是很不滿。」（節目《選委界別分組面面觀》截圖）

當時，汪明荃向林鄭直指，其所屬的「體育、演藝、文化及出版界」，席位由60席減至30席，其中15席更透過表列團體提名產生，「很多人失去機會，又失去一半聲音，當然是很不滿。」

林鄭稱過往選委由該界別的合資格選民一人一票選出，根據經驗所得，不少是來自同一立場或同一背景的人，難以做到廣泛代表性和均衡參與。（港台節目片段截圖）

林鄭回應稱，過往選委由該界別的合資格選民一人一票選出，根據經驗所得，不少是來自同一立場或同一背景的人，難以做到廣泛代表性和均衡參與。她強調，由指定團體提名，可確保有業界廣泛的聲音，同時不只單一界別的席位減少，希望對方及其業界諒解。