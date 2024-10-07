林鄭辦公室年租567萬元惹議　新民黨陳家珮提議搬去中環展城館

4名前行政長官的辦公室上年度開支2,207萬元，其中林鄭月娥的辦公室開支佔917萬元，因為租用了金鐘甲級商廈太古廣場單位作為前特首辦，年租567萬元惹議。新民黨立法會議員陳家珮今天（7日）建議中環展城館劃出空間用作前特首辦公室，一來地理位置優越，二來節省昂貴租金。



陳家珮參觀當日，展城館正舉辦的《家國情微型藝術展》，她說展覽展示許多精緻的微型藝術品，每個作品都巧妙地捕捉了家國情懷，展現藝術家對文化和歷史的理解，讓人感受到深厚的情感與藝術的力量，有不少共鳴。（陳家珮FB）

新民黨陳家珮提議林鄭辦公室搬去中環展城館

陳家佩早前參觀展城館，留意到該處地理位置優越，館內有幾處地方正做改善工程，她建議特區政府可考慮用作前特首辦公室，不僅能善用政府物業，節省租用商業大廈的昂貴租金，還能與文化藝術緊密結合，提升辦公室的使用價值，促進社會與文化的交流。

新民黨立法會議員陳家珮建議中環展城館劃出空間用作前特首辦公室，一來地理位置優越，二來節省昂貴租金。（陳家珮FB）

金鐘太古廣場林鄭月娥前特首辦。（資料圖片）

林鄭辦公室年租567萬元惹議

3名前行政長官董建華、曾蔭權和梁振英的辦公室，位於中環堅尼地道的一級歷史建築，屬政府的自用物業，內部樓面面積約為535平方米，包括會客室、接待處，最多可同時供三名前特首使用。

林鄭月娥2022年卸任行政長官後，由於中環的前特首辦空間不足，政府租用金鐘甲級商廈太古廣場單位，作為林鄭月娥的前特首辦，樓面面積約為267平方米，每月租金約37.7萬元，每平方米租金約1,410元，裝修工程包括購置家俬及設備的開支，用了約655萬元。林鄭月娥可用作會見政要及代表團、接受傳媒訪問等，政府認為太古廣場無論保安安排或接待外賓的規格，都符合前特首辦要求。

前特首林鄭月娥辦公室發言人日前表示，今年6月初，即租約期滿前一年已主動書面通知行政署早作籌謀，以免前任辦運作受影響。至於其辦公室未來安排，應由政府有關部門進行，不宜作評論。

政務司司長辦公室轄下行政署則表示，林鄭月娥太古廣場的辦公室租約期至2025年5月中，政府正按既定政策和程序處理有關安排，有關安排會適時公布。