林鄭辦公室年租567萬元惹議 新民黨陳家珮提議搬去中環展城館
撰文：潘耀昇
出版：更新：
4名前行政長官的辦公室上年度開支2,207萬元，其中林鄭月娥的辦公室開支佔917萬元，因為租用了金鐘甲級商廈太古廣場單位作為前特首辦，年租567萬元惹議。新民黨立法會議員陳家珮今天（7日）建議中環展城館劃出空間用作前特首辦公室，一來地理位置優越，二來節省昂貴租金。
新民黨陳家珮提議林鄭辦公室搬去中環展城館
陳家佩早前參觀展城館，留意到該處地理位置優越，館內有幾處地方正做改善工程，她建議特區政府可考慮用作前特首辦公室，不僅能善用政府物業，節省租用商業大廈的昂貴租金，還能與文化藝術緊密結合，提升辦公室的使用價值，促進社會與文化的交流。
林鄭辦公室年租567萬元惹議
3名前行政長官董建華、曾蔭權和梁振英的辦公室，位於中環堅尼地道的一級歷史建築，屬政府的自用物業，內部樓面面積約為535平方米，包括會客室、接待處，最多可同時供三名前特首使用。
林鄭月娥2022年卸任行政長官後，由於中環的前特首辦空間不足，政府租用金鐘甲級商廈太古廣場單位，作為林鄭月娥的前特首辦，樓面面積約為267平方米，每月租金約37.7萬元，每平方米租金約1,410元，裝修工程包括購置家俬及設備的開支，用了約655萬元。林鄭月娥可用作會見政要及代表團、接受傳媒訪問等，政府認為太古廣場無論保安安排或接待外賓的規格，都符合前特首辦要求。
前特首林鄭月娥辦公室發言人日前表示，今年6月初，即租約期滿前一年已主動書面通知行政署早作籌謀，以免前任辦運作受影響。至於其辦公室未來安排，應由政府有關部門進行，不宜作評論。
政務司司長辦公室轄下行政署則表示，林鄭月娥太古廣場的辦公室租約期至2025年5月中，政府正按既定政策和程序處理有關安排，有關安排會適時公布。
林鄭前特首辦租約將滿擬另租地方 田北辰有一站式方案免租金爭議林鄭前任特首辦年租917萬捱批 政府：適時考慮租約屆滿後安排林鄭月娥前特首辦年花917萬 田北辰：有理由相信她自己決定租用林鄭月娥回應「前特首辦」租貴稱財會批准 李梓敬再轟：思維錯誤林鄭月娥四字回應前特首辦租金貴 年租567萬金鐘辦公室曝光林鄭前特首辦沒備存使用率 李梓敬問會否設KPI 行政署：不適合林鄭「前特首辦」上年度開支急升3成達917萬 兩年去逾700場活動