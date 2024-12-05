羅淑佩專訪｜「Hellosss」未談偶像Ian　下班愛下廚與HIIT健身

國務院今日（5日）根據行政長官李家超建議，任命羅淑佩為文化體育及旅遊局局長，免去楊潤雄職位。羅淑佩去年8月起出任房屋局常任秘書長兼房屋署署長，任內著手推動打擊濫用公屋議題。眾所周知，羅淑佩是本地男團MIRROR成員陳卓賢（Ian）的忠粉「Hellosss」，她今年8月以房屋署署長接受《香港01》專訪時未談IAN，卻透露自己下班愛下廚、HIIT健身，立即重溫新任局長政府以外的生活點滴。



羅淑佩8月《香港01》專訪系列・五



踏進羅淑佩的辦公室，門口旁的玻璃櫃最先映入眼簾，擺放了多輛巴士模型，她向記者逐一介紹「展品」的背後故事。（馬楚烽攝）

羅淑佩曾任旅遊事務副專員，手上的鐵甲奇俠玩具，是香港迪士尼樂園「鐵甲奇俠飛行之旅」開幕時贈送的紀念品。（廖雁雄攝）

羅淑佩加入政府35年 攀上公務員體系「天花板」

「新巴、城巴、九巴、冠忠嗰架喺後面……」記者今年8月踏進羅淑佩運輸署的辦公室，門口旁的玻璃櫃最先映入眼簾，除了擺放了多輛巴士模型，還有一批頗有歷史感的紀念品，包括中英聯合聯絡小組的玻璃紀念牌、前立法局的紀念品等。

回歸前已加入政府的羅淑佩，曾任職憲制事務科，手上的玻璃牌是參與中英聯合聯絡小組工作後的紀念品。（馬楚烽攝）

羅淑佩離任運輸署署長前，獲汽車交通運輸業總工會贈送紀念品答謝。（馬楚烽攝）

皆因羅淑佩已加入政府35年，由前銓敍科、前政務總署、前憲制事務科，到近年的旅遊事務副專員、政制及內地事務局副秘書長，及廣為人熟悉的運輸署署長一職，如今走到公務員體系的「天花板」—— 房屋局常任秘書長兼房屋署署長。

時任旅遊事務副專員羅淑佩（左）2013年7月20日出席「武 ‧ 藝 ‧ 人生 ─ 李小龍」展覽記者會。（旅遊事務署相片）

羅淑佩2010年至2016年出任旅遊事務副專員，曾與中央贈港的大熊貓安安合照。（羅淑佩相片）

照顧220萬公屋居民生活 「要好似自己間屋咁緊張」

「民生無小事，的確嘅。」由運輸署走到房屋署，由「易通行」走到打擊濫用公屋，共通點是兩個都是民生部門，任何政策措施市民最直接感受到。羅淑佩憶起在任運輸署時很怕打風，「一打風我哋就要好小心處理交通安排啦，特別係大家香港人咁……返工要加油，點樣幫大家返到工呢，交通工具準備就緒各方面」，形容長期處於高度戒備狀態。

房屋署署長羅淑佩上任一年，最大體會是「民生無小事」。（廖雁雄攝）

其實希望嘅就係大家可以安居，喺我哋嘅公屋、喺我哋嘅公營房屋裏面。 房屋署署長羅淑佩

怎料來到房屋署較想像中更緊張，「譬如突然間停水停電，我哋宜家都要做到好似我哋自己間屋停水停電咁緊張」，由屋邨經理、助理署長、以至首長級官員，都要到場落場處理，最大體會是「往往可能做事情你唔覺得好大，但係做完出嚟，原來影響係大。」

房屋署署長羅淑佩（右一）上任一年，接受《香港01》記者潘耀昇（左二）、江麗盈（左一）訪問。（馬楚烽攝）

畢竟，羅淑佩轄下的房屋署最大的持分者是公屋居民，「有超過80萬公屋租戶，超過220萬人住公共房屋，佢哋每天嘅生活，我哋都照顧緊」，任務不只照顧公屋居民生活，還有增建房屋、打擊濫用、建立鄰里情懷、種族共融、為房委會「管數」等。「希望就係大家可以安居。」—— 羅淑佩談到來年工作目標和心願。

羅淑佩在辦公室玻璃櫃放了一個木製擺設，刻上「I will be good」，鼓勵自己。（馬楚烽攝）

羅淑佩在辦公室玻璃櫃放了一個木製擺設，刻上「I will be good」，鼓勵自己。（廖雁雄攝）

公屋妹變房屋署署長 羅淑佩冀推動鄰里情「軟工作」

3歲搬到葵涌石蔭邨居住的羅淑佩，由廿載公屋妹成為房屋署署長，難以忘懷街坊鄰里情，中學時期很多同學都是石蔭或石籬街坊，可輕易看到彼此家中是否仍然亮燈，不用打電話也知道對方「瞓咗覺未」，感覺很親切，人與人的距離亦很近，有幾位至今仍是「閨蜜」。

羅淑佩自小住在公屋，在葵涌石蔭邨長大，至今難以忘懷街坊鄰里情。（廖雁雄攝）

羅淑佩說任內除了建屋等「硬工作」，亦希望做更多「軟工作」。（資料圖片）

踏入房屋署署長第二年任期，羅淑佩說除了建屋等「硬工作」，亦希望做更多「軟工作」。她憶述去年到水泉澳邨探望一名70多歲的婆婆，她住在巷尾的一人單位，雖然女兒住在市區並非同住，但婆婆住得很開心，「我就問婆婆，『你自己一個人住，你又住巷尾，如果有咩事你呼喊，隔離左右識唔識㗎，會唔會理你㗎？』」

婆婆回應羅淑佩時說同層街坊幾乎全都認識，「佢哋得閒會問候下我，有時行開行埋睇醫生，都可以搵佢哋幫手」，這次探訪經歷，令羅淑佩認為增進街坊鄰里情的工作，可以多做一點。

羅淑佩希望未來加強增進街坊鄰里情的工作。（廖雁雄攝）

羅淑佩到蘇屋邨做訪問時，憶起6、7年前探訪一對南亞裔兄弟，現在已被分配上樓住蘇屋邨。（資料圖片/王譯揚攝）

除了鄰里情懷，還有種族共融工作。羅淑佩憶起6、7年前到深水埗一個唐樓單位，探訪一對南亞裔兄弟，由於兩兄弟已成家立室有小孩，居住空間不足，慶幸的是他們當時告知獲分配蘇屋邨的公屋單位，可以很快上樓。

最近，羅淑佩到蘇屋邨做訪問時，想起這對南亞裔兄弟應該仍住在蘇屋邨，在一個較好的環境生活，希望將來加強少數族裔共融工作。

羅淑佩每個周末堅持做GYM健身，至少做一小時運動，「我就做HIIT(高強度間歇訓練)，有時做Weight(負重運動)」。（資料圖片/盧翊銘攝）

工作以外愛下廚、HIIT健身 笑言「如果唔係會吽吽哣哣」

上任一年，「打濫」無停手，每天忙得不可開交，羅淑佩盡量希望平衡工作與生活，最近捱更抵夜在家看奧運，有時只睡兩小時便上班。她亦喜愛下廚放鬆一下，譬如前陣子分享媽媽的蘿蔔糕食譜，「我好鍾意煮嘢食，亦都鍾意周圍食嘢」，偶爾邀朋友到家談天說地，虛心聽聽朋友對其工作的意見。

羅淑佩說以前傍晚放工亦會跑步半小時，「但宜家比較熱，就難啲啦，唯有喺屋企拉下筋」（資料圖片/容嘉儀攝）

注重健康的她每個周末堅持做GYM健身，至少做一小時運動，「我就做HIIT(高強度間歇訓練)，有時做Weight(負重運動)」，笑言「如果唔係個人會吽吽哣哣」，以前傍晚放工亦會跑步半小時，「但宜家比較熱，就難啲啦，唯有喺屋企拉下筋。」